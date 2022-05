Puigdemont se solidariza con Sánchez y Robles pero les reprocha pasividad

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se ha solidarizado este lunes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, como "víctimas" de espionaje, aunque les ha reprochado "no haber hecho nada" hasta que llegaron denuncias desde el independentismo.

Así ha reaccionado desde Twitter, después de saberse que los teléfonos móviles de Sánchez y Robles fueron sometidos a escuchas "ilícitas y externas" por el programa de ciberespionaje Pegasus, según dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional.

La Moncloa ha hagut d’esperar que hi hagués una infecció amb Pegasus als mòbils del president del Govern i de la ministra de defensa per considerar que és un assumpte d’extrema gravetat i per investigar-ho. Quan ho denunciàvem els catalans no mereixíem tanta consideració.