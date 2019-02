Ciudadanos no pactará con Pedro Sánchez ni con el PSOE

La Ejecutiva de Ciudadanos ha ratificado que no habrá ningún pacto postelectoral ni con Pedro Sánchez ni con el PSOE, según ha explicado el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, lo que cierra la puerta a una posible alianza con los socialistas tras las generales.

Se trata de una decisión adoptada por unanimidad que, de momento, afecta solo a las elecciones generales, no a las autonómicas ni municipales del 26 de mayo, ha aclarado Villegas, porque en la Ejecutiva nacional únicamente se ha hablado de los comicios legislativos.

Cs no se había posicionado hasta ahora tan rotundamente en contra de pactar con el PSOE, en el caso de que dieran los números como apuntan algunas encuestas, pero la decisión de la dirección no deja ni un resquicio a esa posibilidad, insistiendo en que no es posible aliarse con un partido que gobierna con los que han intentado dar un golpe en Cataluña.

De todos modos, también tras las elecciones del 26 de junio de 2016 se negaron tajantemente a facilitar la investidura de Mariano Rajoy y después, en la segunda votación, acabaron dándole el sí para que pudiera gobernar.

"Sánchez es el PSOE y el PSOE es Sánchez"

Ciudadanos ha insistido en que "ni con el PSOE ni con Sánchez. Sánchez es el PSOE y el PSOE es Sánchez", ha subrayado Villegas en una rueda de prensa en la sede de Alcalá al señalar que el Partido Socialista que hay ahora es el que está controlado por Sánchez y, por eso, no habrá ningún pacto electoral.

También ha despejado las dudas que había sobre la posible presentación de listas conjuntas con el PP en el Senado, explicado que aunque pueden coincidir con el PP en algunos temas -fundamentalmente comparten cómo actuar en Cataluña-, en muchas otras cuestiones hay grandes diferencias.

Superar la etapa del "sanchismo" pero también la del bipartidismo

Ciudadanos aspira a superar la etapa del "sanchismo" pero también la del bipartidismo, la de la corrupción y "la etapa de taparse las vergüenzas entre el PP y el PSOE" y, por tanto, ha afirmado, "sería confundir a los españoles" que el partido naranja llegará a algún entendimiento previo con una fuerza que ha sido "protagonista fundamental de esa etapa de corrupción y de parálisis".

¿Qué pasa con Vox?

Y en cuanto a Vox, la otra pieza electoral sobre la que pivota también un posible pacto, Villegas se ha limitado a afirmar que intentarán conseguir esa mayoría necesaria para que los populistas no tengan capacidad de decidir, pero si los votos no dan el 28 de abril para lograrlo, entonces serán ellos los que tengan que resolver si apoyan a Sánchez y su "gobierno Frankenstein" o la opción de Albert Rivera.

En su estrategia electoral aspiran a liderar un proyecto que desborde las siglas, "poroso a la sociedad civil", ha dicho el secretario general, pero que se presentará con su propia marca.

De hecho, Cs está en negociaciones con UPyD para que algunos de sus representantes se incorporen a sus listas como independientes, entre ellos la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa.

Calendario de primarias

También en la Ejecutiva se ha aprobado el calendario de las primarias para las autonómicas y municipales, que se celebrarán entre el 4 y el 9 de marzo.

Las elecciones internas para elegir al candidato a la Presidencia del Gobierno, un trámite para elegir a Rivera, tendrán lugar el 9 de marzo junto a las primarias para elegir a los cabeza de lista de las circunscripciones que tengan más de 400 militantes.

Otra de las decisiones que se han tomado este lunes ha sido la designación y puesta en marcha del comité de campaña, integrado por Villegas (director), Fernando de Páramo (coordinador de estrategia), Fran Hervías (logística y organización), José María Espejo (cargos públicos), Melisa Rodríguez (activismo y participación) y Toni Roldán (programa electoral).