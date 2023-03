Crece la presión sobre Podemos para que acuda al acto de Yolanda Díaz

Mientras Yolanda Díaz va sumando invitados a la presentación de su candidatura, crece la presión a Podemos para que acudan al acto y aparque sus condiciones sobre las primarias, una presión de la propia vicepresidenta segunda del Gobierno al advertir que "en los momentos clave de la historia hay que estar", y también a nivel interno porque algunos dirigentes morados se descolgaron de las consignas de la dirección para no acudir mientras no haya un acuerdo escrito, que no habrá.

Fuentes del entorno de la vicepresidenta, que hablan incluso de rebelión interna dentro de Podemos por haberse enrocado en la exigencia de tener un acuerdo bilateral para elegir a los candidatos de Sumar en primarias abiertas, cuando encima de la mesa tenían una oferta del equipo de Díaz para elegir a los candidatos por primarias y dejar para más adelante la fórmula concreta, que se negociará multilateralmente con el resto de formaciones.

Ya hay voces internas en la formación morada que discrepan de la dirección

Lo rechazaron porque, según estas fuentes, se empeñaron en ese acuerdo bilateral y por ahí el equipo de Díaz no va a pasar.

Ya hay dirigentes morados que confirmaron su asistencia al acto de Díaz, entre ellos la ejecutiva de Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa, coalición en la que está Podemos, que acordó por unanimidad acudir al considerar que todo lo que les une "es mucho más" que lo que les separa.

No estará el vicepresidente del Gobierno balear, Juan Pedro Yllanes, de Podemos, por problemas de agenda, pero su apoyo es total y tampoco la aspirante al Ejecutivo asturiano, Cova Tomé, porque le "ata" la crisis en el Principado.

Otra a la que le seducen los planes de Sumar es la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, un verso suelto en Podemos, quien insistió este jueves en que es importante apoyar a Díaz y no ve problemas en mostrarle su respaldo en este momento en el que sólo se trata de eso, de respaldarla, "no es el registro de una coalición".