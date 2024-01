Felipe González: la Constitución está siendo atacada de forma "despiadada e irracional"

El ex presidente del Gobierno Felipe González considera que la salud constitucional se ve amenazada y que la Carga Magna está siendo "atacada" de forma "despiadada e irracional". A su juicio, están bajo amenaza los valores que han construido la convivencia y ha hecho un llamamiento a la sociedad a "reaccionar".

Así se ha expresado en la X Jornada Gregorio Peces-Barba, en una edición especial por el 45 aniversario de la Constitución, en la que ha compartido escenario con el ex diputado del PSOE Eduardo Madina.

"Ahora estamos viendo que es necesario hacer una defensa de la Constitución y de sus posibles y necesarias reformas que inciden en consensos como los que hubo hace 45 años", ha reclamado González en relación al ataque a los jueces y magistrados por parte de los partidos independentistas catalanes y en defensa, al mismo tiempo, de la división de poderes.

El expresidente socialista ha incidido en su ya expresado rechazo a la ley de amnistía pactada entre el PSOE, ERC y Junts (que ha calificado como "autoamnistía") insistiendo en que no es "políticamente aceptable" y que el "problema no es de los pocos que gritan o que quieren deshacer el sistema", sino "de los que tienen una mayoría que, con respeto a las minorías, no tienen por qué ceder a ningún tipo de condicionamiento o chantaje", ha defendido.

Dicho esto, ha reparado en la diferencia existente entre los indultos, que supone, "perdonar" y la amnistía, que implica "pedir perdón" a quienes han cometido un delito, un punto compartido por Madina: "No la comparto porque no la comprendo", ha lanzado el ex diputado socialista.