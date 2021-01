El Gobierno desautoriza a Iglesias por los exiliados del franquismo

El Gobierno quiso dejar claro ayer que considera que la situación del ex presidente catalán Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española en Bruselas, "no es equiparable" con la de los republicanos que se exiliaron durante la dictadura franquista, según explicaron a Europa Press fuentes gubernamentales. Así se posicionó el Ejecutivo después de que el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, afirmara el domingo, en una entrevista en La Sexta, que ambos casos son comparables; unas palabras que generaron fuertes críticas desde la oposición pero también malestar en las filas socialistas. Al ser preguntado, en concreto, si consideraba a Puigdemont un exiliado, y si su situación se puede comparar con la de las víctimas del franquismo que dejaron España, Iglesias respondió: "Lo digo claramente, creo que sí. Y eso no quiere decir que yo comparta lo que hiciera".

Sánchez defiende la Constitución frente al "populismo reaccionario"

Pedro Sánchez defendió ayer que si algo ha puesto de manifiesto el asalto del Capitolio en EEUU ha sido la necesidad de defender la democracia frente al populismo y en el caso de España de cumplir la Constitución "a todas horas" y "no por partes y a ratos". Durante su intervención en la Conferencia de Embajadores, el presidente del Gobierno se refirió al "inaudito asalto al Capitolio", que tildó de "icono mundial de la democracia", subrayando que todos los demócratas se han sentido "atacados". A su juicio, aunque impactantes, las imágenes "no son inesperadas porque ilustran cómo acaba el populismo reaccionario" y confirman el principio universal, válido para EUU y cualquier otro lugar del mundo, de que "no hay democracia sin instituciones democráticas, respeto al Estado social y de Derecho y las leyes democráticas". En el caso de España, defendió que lo sucedido en EEUU debe reforzar el "apego a la Constitución e incitar a "cumplirla de palabra y de obra de principio a fin a todas horas, no por partes y a ratos, sino a todas horas". Sánchez abundó en que "la democracia es una planta que no brota por sí sola, que no crece sin protección y cuidados" y en la actualidad está siendo atacada "por un enemigo nuevo y muy peligroso, que utiliza y difunde la mentira a gran escala, sirviéndose de las redes sociales". Frente a estos "nuevos riesgos y amenazas" a los que se expone la democracia, "los demócratas tenemos que cuidarla y protegerla hoy más que nunca".