El Gobierno plantea reservar un espacio en los medios para "información pública"

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha abogado este jueves por que los medios de comunicación dispongan de un espacio reservado para la información pública, como el que se destina a los servicios metereológicos en los informativos, que vaya más allá de los "intereses sesgados".

"Igual que tenemos un espacio para el tiempo, para saber si va a llover, ante la necesidad de que la ciudadanía acceda con veracidad, tendríamos que reservar un espacio de información pública en cada informativo", ha defendido Isabel Rodríguez durante un coloquio denominado 'Retos de la Portavocía del Gobierno en la era de la posverdad'.

Esta idea la ha lanzado Isabel Rodríguez en el contexto del coloquio que ha protagonizado este jueves junto con los ex portavoces del Gobierno Rosa Conde y Pío Cabanillas, y el director de prensa de Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez, Fernando Ónega.

Según Rodríguez, con frecuencia que recogen los periodistas de sus declaraciones como portavoz "no tiene nada que ver con lo que se ha aprobado en el Consejo de Ministros", sino "con el tema que esté de actualidad ese día". Por ello, ha añadido, le queda la sensación de que cuestiones que son "realmente valiosas" no llegan a la ciudadanía.

La también ministra de Política Territorial cree que, al dedicar ese espacio sobre becas, luz o hipotecas se conseguiría que, "además del total de la actualidad", se atendieran "las preocupaciones del día a día de la ciudadanía" con un enfoque "no sesgado previamente".

Posteriormente, un portavoz del ministerio de la Presidencia del Gobierno ha aclarado que las manifestaciones de la ministra sobre la necesidad de que los medios dediquen un espacio como el del tiempo para difundir información pública no es una propuesta formal del Ejecutivo, sino una idea lanzada en una charla informal.

El PP cree que es la vuelta del NO-DO

El Partido Popular ha desdeñado este jueves la idea lanzada por Rodríguez, a la que ha acusado de "querer desenterrar el NO-DO" en un mensaje en el perfil oficial del partido en Twitter.

Asimismo, el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, también ha comentado en un mensaje de Twitter estas declaraciones de Isabel Rodríguez, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de "cruzar todos los límites soportables y admisibles en una democracia".

"El PP no permitirá que se vulneren la libertad de prensa y el derecho a la información", ha proclamado Miguel Tellado, agregando con ironía la famosa frase de Pedro Sánchez del "no es no". El dirigente 'popular' también ha bromeado con que esta idea sería para "que todos los españoles vean" que el Gobierno hace "cosas chulísimas"