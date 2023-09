Salvador Illa rechaza el referéndum para poder investir a Sánchez y no descarta una repetición electoral

El líder del PSC y jefe de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, ha rechazado este viernes que el PSOE y el PSC vayan a aceptar fijar las bases para un referéndum de autodeterminación, ya que los socialistas no están "en el camino de la ruptura", y no ha descartado una repetición electoral: "Si hay que ir a elecciones, iremos".

ERC y JxCat pactaron este jueves una propuesta de resolución en el Parlament a favor de condicionar la investidura de Pedro Sánchez a un "compromiso" de "trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum", y acordaron otra propuesta a favor de la amnistía, en este caso con apoyo también de la CUP.

Esa propuesta sobre el referéndum, que se votará este viernes en la última jornada del debate de política general, provocó la noche del jueves un comunicado conjunto del PSOE y los socialistas catalanes, mostrando una oposición que este viernes ha recalcado Illa en dos entrevistas radiofónicas antes de ese debate parlamentario. "Por el camino de ahondar en la ruptura no estaremos los socialistas", ha aseverado.

Preguntado en Rac1 sobre si el PSOE y el PSC aceptarían fijar las bases y condiciones para un referéndum, como exigen las fuerzas independentistas, Illa ha sido contundente: "No. Nunca ha habido esta posibilidad".

"Queremos ser claros: nosotros estamos dispuestos a seguir avanzando en el camino de unas políticas que han dado resultados positivos en Cataluña y que cuentan con el aval mayoritario de la ciudadanía, y a hacerlo con discreción, coherencia y siempre dentro del marco de la Constitución. Pero no daremos ni un solo paso por el camino de la ruptura y la división", ha avisado.

Ninguna consulta

Illa ha descartado tanto un referéndum de independencia como cualquier otra consulta: "Seamos claros en esto. Todo lo que vaya en la línea de profundizar en la división de la sociedad catalana es un camino equivocado y no daremos ni un paso por este camino. Con nosotros no se puede contar".

Sobre si habrá antes elecciones que referéndum, el dirigente ha insistido en que por el camino que propone el independentismo "no se puede ir a ningún lugar", por lo que "si se tiene que volver a ir a elecciones, iremos a elecciones".

El ex ministro de Sanidad ha aconsejado a ERC y Junts que "conviene pensar más en Cataluña que en sus propios partidos" y que tengan "oficio político" y "discreción", como también les ha afeado sus "carreras para hacerse fotografías antes que nadie y decir que han conseguido no sé qué y no sé cuánto".

En una misma línea, en declaraciones a la Cadena SER, ha vuelto a recalcar que los socialistas "no estarán" en el camino de la ruptura y ha confirmado que su partido votará en contra también de las propuestas de resolución de ERC, Junts y CUP reclamando una ley de amnistía.

En todo caso, preguntado sobre si los socialistas son partidarios de una amnistía, Illa ha sugerido que su partido está "dispuesto a explorar la evolución coherente de las políticas que ha desplegado Pedro Sánchez, en el marco de la Constitución", aunque no ha querido concretar más, recetando "discreción" al respecto.

Y sobre el hecho de que Oriol Junqueras y ERC ya den por hecho el acuerdo con el PSOE para esa amnistía, el líder del PSC ha lanzado una advertencia: "Todo el mundo sabe que cuando los socialistas llegamos a un acuerdo lo hacemos público. Eso lo sabe todo el mundo. Hasta el señor Junqueras lo sabe".