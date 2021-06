Marruecos mueve ficha en el Sahara Occidental con el uso de drones israelíes

A principios de abril, el jefe de la Guardia Nacional del Frente Polisario, Adaj el Bendir, murió por un ataque aéreo en Rouss Irni, zona próxima a Tifariti, principal bastión del Frente Polisario. La noticia se enmarcaba en la escalada de conflictos entre Marruecos y el Polisario iniciada en noviembre de 2020, momento en el que se escenificó la ruptura del alto el fuego firmado en 1991. Lo llamativo del ataque a la cúpula del Polisario fue la tecnología usada: drones israelíes. Es la primera vez que las Fuerzas Armadas Reales (FAR) usan aeronaves no tripuladas en un ataque de tal magnitud en la cuestión del Sahara Occidental. La ejecución, según el diario marroquí Le Desk, fue llevada a cabo con un aparato de fabricación israelí, un dron Heron construido por Israel Aeroespace Industries. El ataque, como indica el medio, se efectuó tras el señalamiento láser del objetivo por parte del aparato y el posterior disparo de un caza marroquí. Las FAR no han confirmado el ataque, algo usual cuando se trata de estas operaciones.

Los tres drones Heron, recibidos por el reino alauita a principios de 2020 por más de 50 millones de euros, fueron utilizados por Francia en Afganistán. Los aparatos pasaron antes por suelo galo para ser equipados y pintados antes de llegar a Marruecos, constatando la existencia de intermediarios. El dron cuenta con una autonomía de vuelo de más de 40 horas y la capacidad de ascender a más de 30.000 pies.

En los últimos años, Marruecos se ha involucrado en un plan para modernizar sus Fuerzas Armadas de cara a hacer frente a Argelia o a la cuestión del Sahara Occidental. Dionisio García, director de la revista de defensa Fuerzas Militares del Mundo, apuntó en Europa Sur que el uso de los drones en el conflicto saharaui se basa en mantener una buena opinión pública. "No es lo mismo utilizar un ataque aéreo o movilizar tropas que realizar una operación quirúrgica con drones", subrayó. García apuntó que al Gobierno israelí le interesa mantener buenas relaciones militares con Marruecos para conservar su presencia en la zona, ya que las posiciones políticas entre Argelia e Israel siguen enfrentadas.

El reino norteafricano es uno de los pocos países árabes con armamento israelí. Prueba de ello es que la Policía utiliza los fusiles Tavor X95 fabricados en Israel o la adquisición de otro dron, el Hermes 900 de la empresa hebrea Elbit Systems. Los aparatos se encuentran en las bases de Meknes y Dajla.

La vuelta a las relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel de diciembre de 2020 (enmarcadas en los Acuerdos de Abraham promovidos por Donald Trump) provocaron que EEUU reconociese la soberanía marroquí de la antigua provincia española del Sahara Occidental. Nimrod Gore, presidente y fundador del think-tank israelí Mitvim Institute, destacó que el restablecimiento de las relaciones con Marruecos es un avance importante para Israel, ya que inicia lazos con un país que posee una posición importante en el mundo árabe, el Mediterráneo y África. "Marruecos es un país con el que Israel tiene relaciones duraderas, aunque en su mayoría no formales. Los vínculos también permitirán a Israel y Marruecos cooperar en entornos regionales, incluida la Unión por el Mediterráneo, la política de Vecindad Sur de la Unión Europea e incluso la Unión Africana", argumentó el experto.

Pese a que ambos países poseen fuertes vínculos históricos, las relaciones entre Marruecos e Israel se remontan a finales de los 70, cuando expertos israelíes ayudaron a construir el muro militar que divide en dos el Sahara Occidental. A finales de los 90, tras la firma de los acuerdos de Oslo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, se sucedieron las iniciativas comerciales. En 2003, en plena segunda Intifada, Rabat enfrió las conexiones. 18 años después se escribe un nuevo capítulo en la historia diplomática de ambos países.