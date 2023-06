El PP defiende el veto a Vox de María Guardiola en Extremadura

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha respaldado este jueves el rechazo a gobernar en coalición con Vox en Extremadura y ha defendido que su partido "no va a renunciar" a su "principios más elementales", como la lucha contra la violencia machista, para "acceder al poder a cualquier precio".

"Esto no es un zoco, no es un mercadeo, seríamos Sánchez pero al revés", ha afirmado Sémper en rueda de prensa. El popular ha asegurado además que la formación de Alberto Núñez Feijóo no va a dejar ni que les contamine Sánchez ni que les "contamine" Vox porque quieren ocupar la "centralidad" en "fondo y forma".

El PP culpa a Vox de la posibilidad de que se repitan las elecciones en Extremadura y acusa al dirigente de esta formación Jorge Buxadé de ir a la región a "romper" cualquier posibilidad de entendimiento. El 8 % del voto obtenido por Vox le convierte en minoría y no le permite imponer sus orientaciones políticas, argumentan.

Diferencias con la Comunidad Valenciana

"No es incompatible tener discrepancias y llegar a acuerdos con el discrepante, pero no a cualquier precio, no al precio de convertirte en algo que no eres", ha recalcado. "En Valencia tres cuartos de lo mismo", ha dicho además Sémper, que defiende que el candidato popular a la Generalitat, Carlos Mazón, ha hecho un acuerdo de coalición con Vox que garantiza que no habrá "ningún retroceso" en violencia machista.

Asimismo, Sémper ha defendido que en la Comunidad Valenciana "no va haber un vicepresidente de la comunidad autónoma porque fue condenado por violencia machista", en alusión al veto a Carlos Flores (Vox) y "no va a haber una sola política que dé un paso atrás". "Hasta ayer Santiago Abascal tuvo que reconocer que existía la violencia machista", ha recalcado Sémper que ha rechazado además las lecciones del PSOE sobre la protección a las mujeres.

Pese a las claras diferencias entre barones, Génova ha vuelto a avalar las actuaciones de todos sus dirigentes territoriales, tanto el no a Vox en Extremadura, como la coalición valenciana o que en Murcia, donde Vox obtuvo el 18 % de los votos, el PP defienda un Gobierno en solitario porque se quedó solo a dos diputados de la mayoría absoluta.