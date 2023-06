Guillermo Fernández Vara se presentará a la investidura de Extremadura

El presidente de la Junta de Extremadura en funciones, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado este miércoles que se presentará a la investidura a la Presidencia del Ejecutivo regional, y ha pedido al resto de partidos que se abstengan y "dejen que gobierne la lista más votada".

En Mérida, Fernández Vara ha señalado que este martes "volaron los puentes" entre PP y Vox en la constitución de la Asamblea de Extremadura, por lo que ha considerado que estos partidos "han fracasado en sus intentos de acuerdo" y ha reiterado que "permitan que gobierne la lista más votada".

"Dejen que Extremadura pueda tener un gobierno, dejen que pueda gobernar quien ganó las elecciones", ha reafirmado Guillermo Fernández Vara. El presidente ha considerado que el PSOE fue "la lista más votada" en las elecciones del pasado 28M y "la única opción de gobierno en estos momentos".

Extremadura como "laboratorio"

Según ha considerado Vara, PP y Vox "se dieron de bruces contra la cruda realidad" al llegar a la Asamblea, tras lo que ha lamentado que los extremeños "estarán viendo absolutamente escandalizados el espectáculo".

"Cuando tú pierdes unas elecciones, aunque te creas que las has ganado, pasa lo que pasó ayer", ha señalado el dirigente socialista en alusión aGuardiola, a la que ha recordado que el PSOE tiene la Presidencia de la Asamblea "por una pequeña razón, porque ganamos las elecciones".

En su intervención, el dirigente socialista ha mostrado su "sensación" de que se está utilizando "Extremadura como laboratorio" para hacer sus experiencias y como un "tablero de ajedrez" en el que los extremeños son sus "peones". Según el socialista, esto es algo que le "produce una inmensa preocupación", tras lo que ha reclamado que "dejen de jugar con Extremadura".

Repetición electoral

Vara ha calculado que unas nuevas elecciones serían el 19 de noviembre, lo que supondría que "no vaya a haber gobierno hasta enero del año que viene", tampoco habría presupuesto, y "aunque 413 millones de euros que hay que certificar de fondos europeos en este tiempo, corran serio riesgo de descertificación". A preguntas de si se repitieran las elecciones en Extremadura, se presentaría de nuevo candidato, Vara ha respondido: "No lo he pensado".

Vara ha recriminado a la candidata del PP, María Guardiola, que haya asegurado, "tras romper los puentes" con Vox para formar gobierno, que "si hay que ir a elecciones de nuevo, se va". Además, ha señalado que pese a las críticas que Guardiola hizo a Vox, sí ha permitido en Extremadura acuerdos con esta formación para gobernar en ayuntamientos.

Por su parte, Guardiola, ha avanzado este miércoles que su partido "nunca" se abstendrá para facilitar un gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara. La presidenta 'popular' regional ha indicado en una entrevista en Ondacero que el PP extremeño "nunca" se abstendrá para que gobierne el socialista porque es "un gobierno que no funciona".