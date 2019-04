El Parlament aprobó una moción que emplaza al presidente catalán, Quim Torra, a someterse a una cuestión de confianza o a convocar elecciones, una iniciativa que no es vinculante y que contó con la oposición de JxCat y ERC; de hecho, el jefe del Gobierno catalán avanzó que va a desoír: "Seguiremos gobernando".

El texto propuesto por el PSC, que recibió 62 votos a favor y 61 en contra, prosperó porque la CUP no participó en la votación y Ciudadanos, PSC, los comunes y PP superaron a JxCat y ERC. La moción constató "la inoperancia del Govern, la falta de Presupuestos para 2019 y la pérdida de la mayoría parlamentaria y, por estos motivos, reclama al president que de forma inmediata se someta a una cuestión de confianza o convoque elecciones". La propuesta de una cuestión de confianza es una prerrogativa del president.

El 'president' ataca a Llarena

Torra manifestó que la desoirá, porque considera que el juez Pablo Llarena ha contribuido a su aprobación con un "voto de calidad", ya que no se contaron los votos de los diputados de JxCat suspendidos por el Supremo.

El president dijo que con esos cuatro parlamentarios el resultado hubiera sido el inverso y denunció que "Cs, PSC, comunes, PPC y el voto de calidad de Llarena sumen fuerzas para pedir que convoque elecciones", pero zanjó: "Continuamos gobernando con la ambición republicana intacta".

En todo caso, lo que quedará registrado en el Parlament es que la oposición ganó la moción y lo logró porque los cuatro diputados de la CUP no participaron y porque a JxCat ya no le computan los cuatro diputados suspendidos por el Supremo (Puigdemont, Rull, Sànchez y Turull) que se negaron a sustituir. En cambio, ERC sí aceptó esa alternativa en el caso homólogo de Oriol Junqueras y Raül Romeva.

La portavoz del PSC, Eva Granados, defendió la moción y lanzó un mensaje al Govern: "Si no gobiernan, si no respetan al Parlament, si no tienen mayoría y han renunciado a presentar un Presupuesto, váyanse", expuso.

Ciudadanos, que mantuvo la incógnita hasta el último momento, finalmente apoyó la cuestión, aunque Lorena Roldán reprochó a los socialistas que hayan "dado alas" al independentismo desde el Gobierno de Pedro Sánchez. El líder del PPC, Alejandro Fernández, criticó que Torra sea "incapaz de reconocer" que planteó un programa de Gobierno "imposible". La diputada de la CUP Maria Sirvent ha justificado que su grupo no haya participado en la votación porque, aunque "el Govern no gobierna", la moción les parece "una tomadura de pelo" al venir de PSC.