La ministra Raquel Sánchez confirma en Sevilla que hablarán con "todas las formaciones políticas" para la investidura de Sánchez

La ministra Raquel Sánchez ha participado en Sevilla en el congreso Urban Mobility Days, que organiza la Comisión Europea. En este escenario, la representante de la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha indicado que van a hablar "con todas las formaciones políticas" para intentar una investidura de Pedro Sánchez. "Nuestro objetivo seguirá siendo el de trabajar en esas reformas que son necesarias para este país", utilizando "el diálogo".

También ha señalado que "se ha demostrado que la acción y la valentía" de Sánchez "para resolver la situación con Cataluña por los cauces de la política y del diálogo han beneficiado a todo el mundo". Por tanto, "se tienen que llevar las negociaciones estos días con prudencia, con discreción y cualquier acuerdo o propuesta que se alcance se explicará a la ciudadanía con absoluta transparencia". En este sentido, ha pedido no "adelantar pantallas" sobre cuestiones "que todavía no han llegado y que quizá no llegan".