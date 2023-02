Sánchez descarta la ruptura de la coalición del Gobierno y respalda a Irene Montero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio su respaldo expreso a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a pesar de la polémica por la reforma de la ley del sólo sí es sí, y descartó tajantemente que pueda haber un riesgo de ruptura de la coalición que conforma su Ejecutivo. "Ya le digo que no. No se contempla", respondió a la pregunta sobre la posibilidad de esa ruptura en la rueda de prensa que ha ofrecido en Bruselas al término de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo. Por el contrario, Sánchez recalcó que el Gobierno de coalición continúa y comentó la aprobación en el Congreso de la ley de bienestar animal, que, según dijo, sitúa a España a la vanguardia europea y que "no excluye a ningún animal en cuestión de maltrato y de abandono".

Sánchez garantió que sigue confiando en todos los miembros de su Gabinete, "desde luego también -precisó- en la ministra de Igualdad". El presidente hizo hincapié en que en todo lo relativo a la ley del sólo sí es sí, lo más importante no es el debate político sino no olvidar a las víctimas y trasladarles la solidaridad con palabras y hechos. A su juicio, lo que hay que hacer ahora es preservar el avance que supone la ley en relación a la cuestión del consentimiento y de la protección de las víctimas, y revisar una "cuestión técnica" que permita resolver la rebaja de penas que ha creado la "alarma social".