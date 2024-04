Anna Navarro será la 'número dos' de Puigdemont en su candidatura a las elecciones del 12M

La ejecutiva catalana Anna Navarro será la 'número dos' de Junts+ Puigdemont per Catalunña, candidatura liderada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en los comicios que se celebrarán el próximo 12 de mayo, según ha informado la candidatura este martes en un comunicado. "Anna ha decidido aceptar el reto que le he propuesto para que me acompañe en el segundo puesto de la lista que encabezo para que nos ayude en esta nueva etapa del país", ha indicado Puigdemont en declaraciones recogidas por Europa Press, según ha avanzado Catalunya Ràdio este martes por la mañana.

El expresidente ha celebrado el nombramiento de Navarro para poner su "excepcional trayectoria al servicio de Catalunya": la catalana es vicepresidenta de Procore y jefa ejecutiva de Women in Technology, y en 2020 fue nombrada la mujer más influyente del mundo en tecnología por la revista Analytics Insight.

Por su parte, Navarro ha afirmado que sabe lo que es luchar al máximo nivel, algo que, a su juicio, siempre ha hecho con mucha catalanidad, y ahora quiere poner su "experiencia al servicio de Catalunya". "No vengo a calentar sillón, sino a luchar por lo que nos merecemos los catalanes", ha asegurado la ejecutiva.