Yolanda Díaz propone cambiar el término 'patria' por 'matria'

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reafirmado este sábado en un mensaje en su perfil de Twitter la propuesta que hizo desde Asturias de cambiar el concepto patria por el de matria recordando que autores como Borges, Unamuno o Virginia Woolf, entre otros, ya lo recogían en sus textos.

Matria Europa, dicía Edgar Morin. Matria tamén nos textos de Unamuno, Borges, Virginia Woolf ou Julia Kristeva, que nos falou dun espazo que non ten que ver coa terra de nacemento, nin co Estado, senón cun lugar interior no que crear un cuarto propio. Esa é e será a nosa matria.