Ábalos renuncia a su acta de diputado en el Congreso

El ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha presentado este miércoles ante la Mesa del Congreso un escrito con su renuncia al acta de diputado por Valencia, según ha informado el hasta ahora parlamentario del Grupo Mixto en sus redes sociales, que maneja su entorno.

Ábalos, en prisión preventiva a la espera de que comience el juicio por el caso mascarillas, ha asegurado en su mensaje que toma la decisión después de que el Supremo haya resuelto sobre su recurso de apelación contra el auto de prisión del juez Leopoldo Puente.

El ex secretario de Organización del PSOE entre los años 2017 y 2021 ha admitido que no puede sostener en su actual situación procesal el acta de diputado. "Estoy proyectando toda mi actividad en ejercitar mi derecho de defensa y el amparo de mi inocencia", ha afirmado.

El ex ministro ha añadido que el motivo por el que mantenía su acta de diputado fue por “la importancia de hacer prevalecer la integridad del derecho de representación” pese a “las prisas siempre de los órganos de gobierno de la Cámara” por suspenderle sus derechos y deberes como diputado.

"Ha sido un verdadero honor ser diputado de las Cortes Generales de la IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV Legislaturas y doy mi gratitud a los valencianos y valencianas que me han permitido servir al pueblo español para proteger y expandir las garantías individuales y colectivas”, ha añadido.

Ábalos fue suspendido el pasado 10 de diciembre por la Mesa del Congreso de sus derechos parlamentarios, sin sueldo ni capacidad de voto. El Congreso tomó la decisión después de su entrada en prisión preventiva y tras ser procesado en firme por el Tribunal Supremo. Ahora será sustituido por otro candidato del PSOE por Valencia.