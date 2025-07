Abascal ataca a Feijóo por sus cambios en inmigración: "Nos acusan de xenófobos y acaban diciendo lo mismo"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que "el Partido Popular solo actúa al calor de las encuestas y al calor de la trampa" después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya abierto la puerta a la expulsión de España de personas que viven regularmente en el país en el caso de que cometan determinados delitos, que no ha especificado.

"Lo digo porque en muy poco tiempo les hemos visto decir una cosa y la contraria", ha manifestado Abascal en una entrevista en Telecinco, donde ha asegurado: "El Partido Popular nos ha acusado de xenófobos y de estar en contra de los inmigrantes por nuestras posiciones. Resulta que acaban diciendo lo mismo". Abascal ha añadido que el PP "miente" en política migratoria.

En este contexto, el presidente de Vox ha instado a Alberto Núñez Feijóo a ir aplicando en las regiones en las que gobierna lo que "dice en las televisiones" y "no esperar a que se hagan unas elecciones y pueda o no ser elegido".

"En Castilla y León, el Partido Popular esta misma semana ha dado dinero a Comisiones Obreras y UGT para la regularización de ilegales. El Partido Popular. Y el señor Feijóo viene a decir que no. Que van a echarlos. Que se aclaren", ha subrayado.

Por otro lado, Santiago Abascal ha vuelto a insistir en que Vox no quiere deportar a ocho millones de migrantes. "Nosotros no dijimos eso", ha remarcado el dirigente, que ha incidido en que no conocen el número porque no están en el Ejecutivo. "No lo sabe ni el Gobierno. No lo sabe ni la policía", ha subrayado.

"¿A quiénes creemos que hay que echar? A los que entran ilegalmente en España y a los que, estando legalmente, cometen delitos, que se dedican a robar, a violar, a matar o a maltratar a las mujeres", ha declarado Abascal.