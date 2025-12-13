El alcalde de Almussafes dimite de todos sus cargos del PSOE tras una denuncia por acoso, pero seguirá como regidor

El alcalde de Almussafes, Toni González, dimite de todos sus cargos del PSOE pero seguirá como regidor tras una denuncia por acoso.

El alcalde Almussafes (Valencia), Toni González, ha anunciado que abandona todos sus cargos orgánicos y solicita su supensión de la militancia del PSOE.

Así lo ha avanzado González este sábado en un comunicado oficial que ha publicado en su perfil de la red social de Instagram, justo un día después de que el PSOE comenzara a investigarlo por una denuncia por acoso sexual y laboral, adelantada por eldiario.es y confirmada a Europa Press por fuentes socialistas, que fue presentada por una mujer identificada con nombres y apellidos, tanto en el canal interno de Antiacoso del PSOE como en el Departamento de Cumplimiento de Normativa. La citada información señala que los hechos se habrían producido en el Ayuntamiento de Almussafes. Por su parte, González negó los hechos.

"Esta dolorosa decisión me permitirá defender mi honorabilidad ante la denuncia falsa que he recibido sin que ello suponga un perjuicio al partido que me ha dado todo, en el que milito desde hace décadas y que llevo en lo más profundo de mi corazón", ha enfatizado el primer edil.

Asimismo, ha aclarado que seguirá trabajando como primer edil de Almussafes "por los vecinos y vecinas", desde el Grupo Mixto Municipal, "encabezando el gobierno local y haciendo realidad el proyecto que los vecinos y vecinas de Almussafes apoyaron masivamente en las urnas", ha concluido.