Alegría califica de "vomitivas" las conductas descritas por trabajadoras sobre Salazar

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha calificado como "vomitivas" los expresiones del exmilitante socialista y exasesor en Moncloa Francisco Salazar vertidas contra mujeres que trabajaban para él y que denunciaron comportamientos inadecuados en los canales internos de denuncia de Ferraz.

"Me pregunta sobre Paco Salazar y qué me parece la información sobre las expresiones y las palabras que se han hecho públicas. Vomitivas. Vomitivas", ha recalcado la dirigente socialista al ser cuestionada por una información de elDiario.es que desvela que el exasesor usaba un "lenguaje hipersexualizado", piropeaba por la vestimenta o el aspecto físico, e incluso simulaba actos sexuales delante de mujeres de su equipo.

Alegría ha recordado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que desde que se conocieron las primeras informaciones por el presunto acoso a mujeres de Salazar, en el mes de julio, se le cesó de manera "fulminante" como secretario general de Coordinación Institucional en Moncloa y se le dio la baja del PSOE, donde iba a ser nombrado por el Comité Federal como adjunto a la Secretaría de Organización.

La ministra también ha traído al presente que desde 2018 existen protocolos antiacoso en el Gobierno, y que en Moncloa se reunió a los trabajadores y las trabajadoras para que "desde la empatía y desde el más absoluto respeto su anonimato", supieran que "todas aquellas personas que hubieran visto o sufrido cualquier tipo de comportamiento absolutamente inadecuado" tenían la posibilidad de denunciarlo.

Tras desvelarse el caso de Salazar, según Alegría, "nunca se ha recibido por ninguno de los canales ninguna denuncia" más, tampoco por los canales anónimos. Además, ha detallado que el PSOE mantiene abierta su investigación contra el exmilitante aunque se haya dado de baja del partido.

"Es el primer partido que pone en marcha este tipo de protocolos", ha celebrado, para después matizar que "siempre hay que ver si lógicamente se pueden mejorar y si se pueden actualizar, faltaría más".