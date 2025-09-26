Bolaños ve "incomprensibles" las decisiones del juez Peinado y pide al CGPJ que "resuelva cuanto antes" sus quejas

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que le preocupan "las actuaciones judiciales incomprensibles y que hacen daño al buen nombre de la Justicia", en alusión al magistrado Juan Carlos Peinado, que instruye el caso de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, ha pedido al CGPJ que actúe con "agilidad y resuelva cuanto antes" sus quejas sobre Peinado cuando le tomó declaración por esta causa.

Bolaños ha realizado estas declaraciones en una comparecencia ante los medios de comunicación en la Subdelegación de Gobierno en Vizcaya, en Bilbao, antes de acudir a la Apertura del Año Judicial 2025-2026 en el Palacio de Justicia de la capital vizcaína.

A preguntas de si la Moncloa presionó al Consejo General del Poder Judicial para frenar las actuaciones de Juan Carlos Peinado y su opinión sobre la instrucción del juez, ha respondido: "Yo sólo quiere decir que, como ministro de Justicia, me preocupan aquellas actuaciones judiciales incomprensibles y que hacen daño al buen nombre de la Justicia", ha asegurado.

El ministro ha recordado que él presentó escritos de queja contra el magistrado ante el CGPJ tras el interrogatorio que este le hizo en calidad de testigo por el caso Begoña Gómez. El órgano de Gobierno de los jueces abrió, por ello, diligencias informativas.

Quejas del ministro contra Peinado

Según ha recordado Félix Bolaños, su queja fue "pública y notoria" porque lo dio a conocer el propio Juan Carlos Peinado, aunque él había guardado discreción al respecto. "Cuando he sufrido alguna irregularidad, lo he puesto de manifiesto ante el órgano competente, que es el CGPJ y, a partir de aquí, yo lo hice con total discreción, es decir, no quise hacerlo público porque lo que pretendo es que el Consejo General del Poder Judicial haga su trabajo con tranquilidad. Yo no lo hice público, lo hizo el afectado", ha insistido.

Por ello, ha reclamado al máximo órgano de gobierno de los jueces que actúe con "agilidad" y que "resuelva cuanto antes esas quejas para preservar el buen nombre de la Justicia en nuestro país".

Feijóo, plegado a Aznar y a Ayuso

Bolaños ha considerado este viernes que "mientras manden Aznar y Ayuso" en el PP será "difícil" que el presidente de este partido, Alberto Núñez Feijóo, muestre "humanidad" respecto a la situación en Gaza.

El ministro ha opinado que algunos dirigentes del PP como el presidente andaluz, Juanma Moreno, "han pedido a Feijóo humanidad" y que califique de "genocidio" la actuación de Israel en Gaza -según su versión-, "pero mientras manden Aznar y Ayuso será difícil".

Bolaños ha defendido que "no es necesario" que el Gobierno lleve al Congreso la decisión de enviar el buque 'Furor' a "proteger" a los ciudadanos españoles que forman parte de la flotilla internacional que se dirige hacia Palestina y realizar labores de "salvamento y rescate" si son necesarias.

Asimismo, ha asegurado que el Gobierno ofrecerá "asistencia consular" y protegerá con el buque "exclusivamente de salvamento y rescate" a los ciudadanos españoles que integran la flotilla, que reclaman "acabar el genocidio y terminar con el exterminio de inocentes en Gaza". "Esperemos que no sea necesaria" ninguna actuación del buque Furor, ha deseado el ministro.

También ha señalado que "no puede entrar" en la decisión de la empresa ferroviaria española CAF de mantener el contrato para construir el tranvía en Jerusalén Este y ha recordado que el decreto del Gobierno sobre el embargo a Israel se limita a las armas y productos de "doble uso" civil y militar.