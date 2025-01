Del asesinato de un profesor en Barcelona al ataque con un cuchillo en Jerez, otros casos de violencia juvenil que precedieron al de Gerena

Un homicidio a las puertas del instituto de Gerena ha conmocionado a la comunidad educativa. Aarón M. C., un joven estudiante de 17 años, fue abordado por varias personas que lo golpearon y apuñalaron al término de las clases, sobre las 14:30 de este miércoles. La víctima, que recibió una puñalada mortal en el corazón, llegó a subirse al autobús que lo llevaba de vuelta a Aznalcóllar, su localidad natal, aunque el conductor paró cuando el menor cayó desplomado. Los servicios sanitarios desplazados al lugar del crimen no pudieron hacer nada por salvar su vida.

El presunto autor del apuñalamiento fue detenido horas después en el Hospital Virgen del Rocío, un joven de 19 años de El Castillo de las Guardas, que había acudido a curarse de unas lesiones sufridas en una pelea mantenida instantes antes del crimen. La Guardia Civil ha detenido este jueves a otra persona involucrada en el asesinato y no se descartan más detenciones, después de haber sido identificadas todas las personas que participaron en el crimen. Fuentes del caso, que se encuentra bajo investigación, apuntan a una cuestión de celos como el origen de la pelea. Según esta hipótesis, el agresor sería el novio de una joven que era pretendida por la víctima, a quien habría amenazado previamente.

Esta tragedia reaviva el debate sobre la seguridad en los entornos escolares y la necesidad de implementar medidas para prevenir actos violentos, pero ¿qué otros casos similares han trascendido en España?

Un profesor, asesinado en Barcelona en 2015

Max Porta C., un alumno de 13 años asaltó el instituto Joan Fuster de Barcelona el 20 de abril de 2015, donde cursaba entonces 2º de la ESO. El joven entró armado con una ballesta y un machete de montaña, con el que le causó la muerte a un profesor, Abel Martínez, e hirió a otras cuatro personas. Finalmente, Max fue reducido por su profesor de educación física.

Los compañeros y allegados a Max lo describían como un chico retraído, con problemas de rendimiento escolar y aficionado a los juegos bélicos. Otros llegaron a relatar que el chico habría repetido en varias ocasiones su intención de atentar con armas contra los profesores del centro, aunque pensaron que se trataba de una broma macabra.

El joven, inimputable, fue examinado en el hospital Sant Joan de Deu, donde le diagnosticaron un brote psicótico. El suceso, aunque aislado, sentó un precedente en el debate sobre la seguridad en los centros educativos y la salud mental de los adolescentes.

Agresión con arma blanca a profesores y alumnos de Jerez

En septiembre de 2023, un estudiante de 14 años hirió con arma blanca a tres profesores y dos alumnos del IES Elena García Armada de Jerez de la Frontera. El menor tenía síndrome de Asperger, un trastorno del desarrollo incluído dentro del espectro autista, y habría estado sufriendo bullying durante al menos dos años. Este estudiante de 3º de la ESO solía pasar los recreos solo y ser el objeto de bromas pesadas. Según el relato de varios compañeros, el día previo a la agresión le habían arrojado agua muy caliente y habría avisado a uno de sus amigos de que no fuera al instituto. No obstante, la Junta de Andalucía señaló entonces que no existía ningún protocolo de acoso.

El juez del caso decretó el ingreso preventivo del menor en un centro de internamiento hasta la celebración del juicio, del cual no ha trascendido la pena, si bien en aquel momento se hablaba de un tratamiento "educacional", en lugar de uno penal.