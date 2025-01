Reacciones de la comunidad educativa tras la muerte del joven estudiante en Gerena: "¿Cómo estamos educando a esta sociedad?"

Sevilla/El trágico asesinato de un joven de 17 años en la localidad sevillana de Gerena ha conmocionado profundamente a la comunidad educativa local. El menor, vecino de Aznalcóllar, fue apuñalado a la salida del instituto donde cursaba sus estudios.

Este suceso ha generado una ola de indignación y tristeza entre estudiantes, profesores y padres. La comunidad educativa ha expresado su consternación por la pérdida de un joven estudiante en circunstancias tan violentas.

Las autoridades locales, incluyendo al alcalde de Gerena, Javier Fernández Gualda, y al de Aznalcóllar, Juan José Fernández, han acudido al lugar de los hechos para ofrecer su apoyo y condenar enérgicamente el acto violento. La identificación del presunto autor del crimen ha llevado a un despliegue policial en la zona, intensificando la preocupación entre los residentes y miembros de la comunidad educativa.

Este incidente reaviva el debate sobre la seguridad en los entornos escolares y la necesidad de implementar medidas preventivas para evitar futuros actos de violencia. La comunidad educativa ha instado a las autoridades a reforzar la vigilancia y a promover programas de concienciación sobre la resolución pacífica de conflictos entre los jóvenes.

"No estamos preparados para afrontar esto"

Así lo comentaba Quique, profesor y padre de alumno en el Instituto de Educación Secundaria Gerena, donde estudiaba Aarón, el joven fallecido: "En primer lugar me pongo como como padre en en el lugar de las familias y tiene que ser durísimo y doy mi pésame. Y luego como profesor de la pública, no te esperas encontrar esta noticia en un instituto como el de Gerena, en el que creo que hacemos las cosas bastante bien. No estamos preparados y no tenemos esta preocupación de que un día pase este tipo de cosas" señalaba al programa de Canal Sur Andalucía Directo.

El profesor del IES Gerena añadía: "¿No hay otra manera de de resolver las cosas?, ¿Cómo estamos educando a esta sociedad? Sin mediar palabra un apuñalamiento, es duro, es difícil".

Enrique tenía un momento para pensar en el resto de sus compañeros del centro: "José Luis, Marta, que son profesores de él, están completamente destrozados. El equipo directivo, el director, el jefe de estudio. Tiene que ser muy difícil, pero lo más importante ahora mismo es estar con la familia e intentar que la comunidad educativa esté unida y que nos sirva de reflexión y tenerlo presente. Tenerlo presente porque no es el camino que queremos", concluía el profesor del IES Gerena

La comunidad educativa de Gerena y Aznalcóllar continúa unida en su rechazo a la violencia y en su compromiso por promover un entorno seguro y pacífico para todos los estudiantes. La memoria del joven fallecido impulsa a redoblar esfuerzos en la educación en valores y en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.