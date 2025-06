Cerdán afirma que no ha participado en ninguna adjudicación ilegal y que no tiene miedo

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha asegurado este miércoles que no ha participado en ninguna adjudicación ilegal y que no tiene miedo porque no tiene nada de lo que defenderse.

El dirigente socialista se ha pronunciado así en los pasillos del Congreso a preguntas de los periodistas tras los registros efectuados este martes por la UCO en el marco de la investigación judicial del conocido como caso Koldo.

Estas operaciones están relacionadas con el informe que el juez había solicitado a la UCO y en el que pedía investigar llamadas telefónicas entre el ex ministro Jose Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García, y el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

Pedía también una especial referencia a mensajes intercambiados con Ábalos, el ministro Ángel Víctor Torres o sus subordinados, con Santos Cerdán o con cualquier otra persona aforada.

"No tengo ningún miedo, no tengo nada de lo que defenderme, no sé lo que puede haber", ha dicho a los periodistas, antes de afirmar tajante que no ha participado en ninguna adjudicación ilegal.

Plena confianza de Montero

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha rechazado este miércoles que le preocupen los registros en casa del ex ministro Ábalos y ha mostrado su confianza en el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. "No me preocupa nada", ha respondido la también ministra de Hacienda, quien hamostrado "toda" su confianza en el secretario de Organización socialista.

"Le puedo asegurar que el Gobierno está concentrado en gobernar y en seguir mejorando la vida de los ciudadanos", ha afirmado Montero, mientras la oposición se centra "en el barro, en la mentira, en el bulo, en el acoso y derribo".