Cómo consultar el estado de los trenes en tiempo real: guía paso a paso de la nueva web de Renfe

Renfe ha lanzado una herramienta que facilita el seguimiento de sus trenes en tiempo real. A través de un mapa interactivo, los usuarios pueden consultar la ubicación exacta de la Alta Velocidad, Larga y Media Distancia; así como también comprobar el avance de cada trayecto, las paradas programadas y la hora estimada de llegada. Con esta nueva funcionalidad, la compañía ferroviaria pretende mejorar la experiencia de los viajeros, al tiempo que refuerza su estrategia de transparencia.

Además, a partir de noviembre, el sistema se ampliará a la red de Cercanías y Rodalíes, beneficiando a un mayor número de personas. En cuanto al funcionamiento de la aplicación, los diferentes colores identifican las paradas pasadas y futuras, y los códigos QR de los propios trenes permiten acceder rápidamente desde el móvil. Renfe apuesta así una forma cómoda y sencilla de conocer toda la información relativa a los convoyes. Pero ¿cómo se puede consultar exactamente?

Así puedes consultar el estado de los trenes en tiempo real

Mapa interactivo para consultar el estado de los trenes en tiempo real / Renfe

Este nuevo espacio virtual funciona de una manera muy intuitiva y, con solo unos clics, los usuarios pueden acceder al estado de los trenes en tiempo real. El procedimiento es el siguiente:

Acceder al mapa interactivo , a través de este enlace. Así se podrá ver un mapa virtual con todos los trenes actualmente en circulación; cada uno de ellos, representado por un icono circular.

, a través de este enlace. Así se podrá ver un mapa virtual con todos los trenes actualmente en circulación; cada uno de ellos, representado por un icono circular. Seleccionar un tren . Una vez dentro de la plataforma, los usuarios pueden hacer clic sobre el tren que les interese. Esto abrirá una ventana emergente con todos los detalles del trayecto: parada anterior, próxima parada y llegada prevista. También aparecerán dos opciones adicionales: 'Consultar ruta' y 'Seguimiento'.

. Una vez dentro de la plataforma, los usuarios pueden hacer clic sobre el tren que les interese. Esto abrirá una ventana emergente con todos los detalles del trayecto: parada anterior, próxima parada y llegada prevista. También aparecerán dos opciones adicionales: 'Consultar ruta' y 'Seguimiento'. Identificar paradas . En la opción de 'Consultar ruta', aparecen todas las paradas del trayecto diferenciadas por colores: en gris, las que ya se han realizado; y en granate, las que todavía quedan por delante.

. En la opción de 'Consultar ruta', aparecen todas las paradas del trayecto diferenciadas por colores: en gris, las que ya se han realizado; y en granate, las que todavía quedan por delante. Consultar por estación . Otra posibilidad es seleccionar una estación específica en el mapa para consultar la información relativa a ella. Se despliegan así datos de interés como la dirección postal, si es accesible y si cuenta con servicios de asistencia para las personas de movilidad reducida.

. Otra posibilidad es seleccionar una estación específica en el mapa para consultar la información relativa a ella. Se despliegan así datos de interés como la dirección postal, si es accesible y si cuenta con servicios de asistencia para las personas de movilidad reducida. Acceso rápido con el código QR del tren. Los viajeros podrán consultar la información de su propio trayecto en tiempo real a través del código QR del tren. Para ello, solo será necesario escanear el código con el móvil.

Una apuesta por la transparencia y la accesibilidad

Esta web (Renfe - Vistor Tiempo Real - Largo Recorrido) responde a la nueva estrategia de Renfe para fomentar la transparencia de sus trayectos; algo que evita numerosos problemas ante los posubles retrasos de sus trenes. De esta forma, los usuarios pueden estar informados en todo momento, tanto los propios viajeros como los familiares o amigos que esperan su llegada.

Este seguimiento no solo mejora la experiencia a la hora de viajar, sino que también promueve una mayor confianza en el servicio ferroviario. Con esta herramienta, la compañía da un paso importante hacia la modernización de sus servicios, ofreciendo información en tiempo real y permitiendo estar al tanto de la situación de sus trenes en cada momento.