Desmantelada la primera célula en España de la organización terrorista neonazi The Base

La Policía Nacional ha desarticulado en Castellón la primera célula terrorista supremacista blanca y de caracter aceleracionista detectada en España, que ya había "manifestado su disposición a realizar atentados" siguiendo los postulados de The Base.

La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Castellón a tres personas, una de ellas ha ingresado en prisión, que supuestamente integraban la primera célula en España de la organización terrorista The Base, nacida en 2018 con el objetivo de alcanzar la supremacía blanca a través de ataques terroristas cometidos por redes de autocapacitación paramilitar.

La Dirección General de la Policía Nacional informa este lunes de estas detenciones practicadas el pasado martes por agentes de la Comisaría General de Información especializados en la lucha contra el terrorismo y el radicalismo tras detectar a principios de año a un individuo muy radicalizado y alineado con los postulados terroristas supremacistas de The Base.

Se trata de una organización que opera como una red descentralizada y clandestina de pequeñas células operativas, cuyos principales postulados ideológicos son el supremacismo, el aceleracionismo militante y la preparación para una "guerra racial".

Célula altamente radicalizada dispuesta a atentar

Durante la investigación se descubrió la existencia de una célula cohesionada, integrada por otras dos personas más, cuyos integrantes se encontraban altamente radicalizados, basando su estilo de vida en los postulados de la organización terrorista, y en disposición de realizar atentados.

Habían ya realizado varios entrenamientos tácticos utilizando técnicas y material paramilitar.

Los agentes también pudieron comprobar cómo los detenidos utilizaban las redes sociales para reclutar nuevos militantes, enaltecer acciones violentas de otras organizaciones terroristas y compartir con otros usuarios contenido audiovisual de carácter aceleracionista.

Acopio de armas y en contacto con el fundador

En los últimos meses, los detenidos habían endurecido su discurso radical, alentando a llevar a cabo acciones violentas, llegando incluso a manifestar abiertamente, que estaban dispuestos a realizar ataques selectivos para la causa.

Además, el líder de la célula española estaba en contacto directo con el fundador de 'The Base', el cual hace un mes realizó un llamamiento para la consolidación de las células expandidas a nivel internacional y la ejecución de ataques selectivos con el fin de colapsar las instituciones democráticas occidentales.

Esto, sumado al acopio de armas observado, propició que en la madrugada del pasado martes los agentes pusieran en marcha un operativo policial para la detención del líder y sus dos máximos colaboradores.

Los agentes incautaron en los cinco registros practicados en la provincia de Castellón dos armas de fuego y nueve de entrenamiento, más de una veintena de armas blancas, un completo equipamiento táctico militar que utilizaban en las actividades de capacitación, material y documentación de carácter aceleracionista y supremacista, propaganda neonazi, así documentación ensalzando otras organizaciones terroristas.

La operación Cascadia ha estado dirigida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en tanto que agentes de Europol han participado en la fase de análisis de información llevada a cabo durante la investigación que contína abierta a las órdenes del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia nacional, quien decretó el ingreso en prisión del líder de la célula.