Dimite el jefe de redes de Vox tras conocerse una denuncia por "agresión sexual" a un militante cuando era menor de edad

Dimite el jefe de redes de Vox tras una denuncia por "agresión sexual" a un militante cuando era menor de edad.

El director de Redes de Vox, Javier Esteban Bejarano, ha dejado su puesto en la formación y ha pedido su baja como militante tras hacerse pública una denuncia por "agresión sexual" presentada contra él por una militante del partido ultra que colaboraba con la organización juvenil Revuelta por unos hechos que ocurrieron en 2023, cuando era menor de edad.

En la denuncia, adelantada por El Mundo, se habla de comentarios sexuales y tocamientos "libidinosos" sin consentimiento. La presunta víctima, que ahora tiene 18 años, ha denunciado ante la Policía los hechos cuando la chica tenía 16 años. cuando Esteban ha dejado de ser dirigente de Revuelta y, por tanto, su jefe como militante y colaborador de la organización juvenil, según expresa.

Esteban era uno de los cinco miembros de la Junta Directiva de la asociación, ideológicamente afín a Vox, pero se marchó junto al asesor de Vox en Bruselas Arturo Villarroya tras denunciar "irregularidades" en la gestión de donaciones para los afectados por la dana captadas por Revuelta. Los otros tres dirigentes de la organización juvenil -Jaime Hernández, Pablo González Gasca y Santiago Aneiros- han asegurado que su gestión ha sido "limpia" y acusan a Vox de "inventarse" estas acusaciones para tomar el control de Revuelta.

En X, Esteban atribuye la denuncia a una guerra sucia contra él por parte de los dirigentes de Revuelta y asegura que "no es una mala persona" y "no ha agredido a nadie en su vida". "Esta denuncia se pone dos años después de los supuestos hechos, pero sólo unos días después de mi exigencia de conocer la realidad sobre la gestión económica de Revuelta: cualquiera puede ver la relación", arguye.

No obstante, y "para no dañar a Vox", ha optado por dar un paso al lado, aunque insiste en que la denuncia tiene su raíz en "el empeño" de Hernández y González Gasca "por quedarse con Revuelta y seguir ocultando las cuentas que han manejado y siguen manejando sin control ninguno". Concluye asegurando que "demostrará su inocencia".

De su lado, Vox declina hacer declaraciones y se remite a las explicaciones proporcionadas por Esteban en X, al tiempo que recuerda el principio de presunción de inocencia. Además, como Esteban, desliza la coincidencia temporal entre la polémica con Revuelta y la denuncia.