Aznar tacha a Sánchez de "candidato secesionista"

El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha tildado este viernes al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de "candidato secesionista" y ha pedido concentrar el "voto útil" en el PP en estas elecciones generales.

Así se ha expresado ante unas 500 personas en un acto de campaña en Barcelona junto a la candidata del por esta circunscripción, Cayetana Álvarez de Toledo, y el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, tras 15 años sin asistir a un acto del partido en Cataluña.

Aznar ha defendido dar al nacionalismo la respuesta necesaria durante el tiempo que haga falta y ha apelado a no desistir frente a los que quieren el fracaso de España: "No podemos permitir que los golpistas de ayer vuelvan a ser los golpistas de hoy".

Voto útil

Aznar, que no participaba en un acto de su partido en Cataluña desde noviembre de 2003, tuvo duras palabras para el jefe del Ejecutivo. "El candidato Sánchez es el candidato secesionista, y los independentistas y los golpistas, los que no condenan a ETA ni sus crímenes, los que aprueban los decretos electorales de los viernes, todos esos, no quieren que Pablo Casado y el PP estén en el Gobierno, y su candidato se llama Sánchez", ha sentenciado Aznar.

"No les vamos a dar una alegría el 28 de abril. Vamos a hacer lo necesario para ganar estas elecciones", ha apostillado el ex presidente, que ha apelado a dar un "voto decidido y útil en torno al PP" ante unos comicios que marcarán "el rumbo histórico del país".