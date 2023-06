Podemos concurrirá a las elecciones del 23J con Sumar

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado que Podemos concurrirá a las elecciones generales del 23 de julio con la coalición de Sumar.

Belarra ha hecho este anuncio después de concluir una votación interna en Podemos, en el que la militancia ha dado el aval a la dirección para tener plenos poderes en las negociaciones con Sumar y decidir si incorporarse o no a la coalición de Yolanda Díaz.

También ha alertado que Podemos corre el peligro de no obtener representación en el Congreso en la próxima legislatura, por lo que pide un "acuerdo justo" y seguir negociando porque no aceptan el veto a su 'número dos'. Los morados esperan no tener que llegar hasta el último minuto para conseguirlo.

"Esperamos no tener que llegar al último minuto" para inscribir la coalición -el plazo concluye esta medianoche- pero "no aceptamos el veto como parte de la negociación", ha recalcado Belarra para concluir que considera "absolutamente fundamental el respeto a los interlocutores".