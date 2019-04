Para Segovia, que no es partidario de sondeos y encuestas, la realidad no es tan espantosa . "Hace cuatro años vino Abascal a Huelva y éramos nueve en la mesa; hace cinco meses, antes de las andaluzas, apenas soñábamos con que Abascal entrara al Congreso y, ahora, aquí estamos".

Sus arengas no consolaron a uno de los decepcionados militantes: "Dirá lo que quiera, pero que quedemos por debajo de Podemos es un fracaso ", espetó. Que las formaciones de izquierda tengan oportunidad de gobernar el país forjando alianzas tampoco cayó bien en el partido. "Nosotros hemos hecho los deberes, el PP no".

En la sede de Vox en Huelva se pasó anoche del entusiasmo de los militantes al desencanto. Los 33.246 sufragios que consiguieron atesorar en la provincia no fueron suficientes para arrebatarle el escaño a Unidas Podemos. También supieron a poco los 24 diputados que representarán al partido de Abascal en el Congreso y algunos no ocultaban su decepción: "Esperábamos más, sinceramente" . Otros prefirieron ver el vaso medio lleno. "Empezar de cero y conseguir 24 escaños es un pelotazo", se consolaban en los corrillos.

Segovia: "Conseguir 33.000 votos es algo con lo que ni soñábamos"

El presidente de Vox en Huelva, Rafael Segovia, subrayó en su valoración de la noche electoral que "estamos muy satisfechos a nivel provincial porque pasar de 398 votos a más de 33.000 es algo con lo que ni soñábamos". Más de 10.000 de esos sufragios los ha obtenido en la capital, "lo que nos abre una perspectiva muy optimista de cara a las Municipales". No haber conseguido el último escaño onubense no ha mermado sus ganas de seguir trabajando. Al contrario: "Nos hemos quedado cerca y esto acaba de empezar". Segovia tiene claro que "no vamos a defraudar a la gente trabajadora de Huelva; estamos orgullosísimos del equipo y del resultado". Preguntado por si cree que ha influido en el resultado que el número 1 onubense al Congreso, Tomás Fernández, sea madrileño, indicó que "eso no lo podemos saber".