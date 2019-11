Mañana de domingo fría en Sevilla, pero hoy nadie habla del tiempo. La coincidencia del derbi Betis-Sevilla con otro día de elecciones generales no da cabida entre los sevillanos a ningún otro tema de conversación en los corrillos a las puertas de los colegios electorales, donde ni de un posible resultado se habla ya ante la continua repetición de elecciones a las que se nos ha sometido en los últimos años.

En total en la provincia se cuentan 678 colegio electorales que, con rigurosa puntualidad y total normalidad, abrían sus puertas a las 9 de la mañana. Por poner un pero, sólo una mesa del colegio Joaquín Turina en la capital se cerrará a las 8:12 horas por la ausencia de los miembros.

No es ninguna novedad ya ir a votar una mañana de domingo. El hecho de que en los últimos años los españoles hayamos depositado ya nuestra papeleta en las urnas electorales dos veces este curso y hasta cuatro en los últimos cuatro años hace que en cierta medida este día pierda su encanto entre los electores. Esto explica en gran medida que la participación en Sevilla hasta las 14:00 horas haya registrado una caída de 3,5 puntos respecto a la de las lecciones del pasado 28 de abril cuando, a diferencia a la misma hora habían votado en la provincia el 40,66% de los electores. No obstante, no será ésta la impresión con la que vivan este día los casi 11.000 sevillanos -10.983 personas en concreto- que, entre los cerca de 1.548.000 electores, podrán ejercer hoy su derecho al voto por primera vez.

Como en cada una de las elecciones anteriores, no faltan las anécdotas, y mucho menos en un domingo en el que en Sevilla es un día grande futbolísticamente hablando. El esperado derbi entre Betis y Sevilla, para el que la Subdelegación de Gobierno en Sevilla y el propio Ayuntamiento solicitaron su cambio de fecha a LaLiga para evitar dicha coincidencia con las Elecciones que pudiera dificultar la garantía de la seguridad adecuada para un evento deportivo de la magnitud, sin éxito ha llenado de guasa la jornada electoral. No han faltado los votantes que han preferido quitarse a primera hora este trámite, pero que ya lucían desde primera hora sus escudos verdes y rojos en sus camisetas, algunos incluso, aprovechando el frío con el que ha amanecido este domingo electoral, han hecho uso de sus bufandas futboleras.

Pero, no sólo con atuendo deportivo acude la gente a votar en Sevilla, un grupo de fans de la saga Star Wars han sorprendido a los presentes en el colegio Juan Ramón Jiménez de la capital disfrazados de los personajes de las películas creadas por George Lucas. Ha ocurrido poco después de las 11:00. Pese a ir algunos de ellos con las caras tapadas a la hora de votar se han identificado como cualquier votante, quitándose las máscaras en ese momento, lo que era imprescindible para, por ejemplo, el que iba caracterizado como miembro de la Guardia Roja, el grupo de guardias de protección del personaje de la serie denominado Canciller Supremo.

Para los que tampoco será un día cualquiera de elecciones será para los miembros de los cuerpos de seguridad en la capital. Que en la ciudad coincida la jornada electoral con el que, podría decirse, el mayor acontecimiento deportivo del año -uno de los dos porque después vendrá el partido de vuelta en el Sánchez Pizjuán- ha hecho que la provincia sea la que cuente con un mayor número de efectivos dentro del dispositivo de seguridad en la comunidad autónoma. En concreto, este domingo están en activo 3.947 agentes de los que 1.442 pertenecen a la Policía Nacional, 2.100 a la Guardia Civil y 405 a la Policía Local.

Entre los más del millón y medio de electores que pueden votar hoy en Sevilla, 3.539 más que en las elecciones generales del 28 de abril. Por alguna de las 2.560 mesas disponibles en la provincia han pasado ya algunos líderes políticos tanto a nivel local como regional. A las 9:00 en punto abrió el colegio electoral constituido en la delegación territorial de Agricultura y Pesca, en Los Bermejales. Allí, ejercía su derecho al voto el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Beltrán Pérez, uno de los madrugadores en Sevilla. Su mensaje a ido en torno al llamamiento al voto para que "alta participación garantice un Gobierno estable que lleve a España al progreso y al desarrollo económico".

Al filo del mediodía, hacía lo propio el alcalde de Sevilla. Juan Espadas depositaba su papeleta en el colegio Calvo Sotelo en torno a las 13:00 horas.

Antes ya lo hicieron también en la capital y su provincia, la ministra de Hacienda en funciones y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla, María Jesús Montero; la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, en el Colegio Alfaros en Triana; la cabeza de lista por Sevilla de Más País Equo, Esperanza Gómez; o el candidato popular número uno por Sevilla al Senado, Jose Luis Sanz, en Tomares.