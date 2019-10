La encuesta del CIS da la victoria al PSOE en Sevilla y confirma la caída de Cs con la pérdida de un escaño

La encuesta del CIS de cara a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre estima para la provincia de Sevilla una victoria absoluta del PSOE, que ganaría entre uno y dos escaños más en relación a los últimos comicios de abril, quedando con 6 a 7, frente a los 5 que obtuvo en las urnas en abril.

Ciudadanos es la única fuerza que perdería apoyos, según el CIS, hasta el punto de reducir a la mitad los 2 escaños con los que cuenta en la actualidad. Quedaría, por tanto, con 1.

Sobre las restantes fuerzas políticas, el CIS no prevé prácticamente cambios, a excepción del PP, que podría quedarse prácticamente con los 2 que ahora tiene, aunque también baraja que pierda uno en función del baile de votos que se produzca finalmente.

Unidas Podemos se quedaría con los 2 escaños con los que cuenta desde las últimas generales y Vox con 1.

Dos cuestiones que no incluye la encuesta del CIS son dejar fuera a la nueva fuerza política de Íñigo Errejón que se presenta con la marca Más País en Sevilla. Y no tener en cuenta en la estimación del reparto de apoyos en la provincia el alto porcentaje de abstención prevista: ese 35% de los potenciales votantes que no tienen previsto ir a votar en las elecciones del 10N es porque están hartos de la política.