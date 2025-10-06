Exteriores confirma que 27 de los detenidos españoles de la flotilla vuelven ya

Regreso el domingo de los primeros activistas de la flotilla detenidos por Israel.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado de que 27 españoles de los 28 que aún permanecían en una prisión de Israel, viajan ya camino de España.

A través de las redes sociales, el ministro ha concretado que estos 27 integrantes de la flotilla Gobal Sumud están ya regresando a nuestro país.

Del total de 49 españoles que viajaban en la flotilla, interceptada por Israel la semana pasada, 21 regresaron ayer a España, 27 están haciéndolo en estos momentos, y queda una activista cuya detención ha sido prorrogada por las autoridades israelíes, acusada de morder a una funcionaria de la de la prisión de Ketziot.

Fuentes de Exteriores han explicado que los 27 españoles han salido de Israel para regresar a España vía Atenas y que aquellos que lo han querido, junto a ciudadanos de otros países de la UE, llegarán a Madrid al aeropuerto de Adolfo Suárez- Barajas en un avión militar. Otros dos grupos viajarán a Barcelona y Bilbao en vuelos comerciales.

Un avión A-400 de la Fuerza Aérea Española viajó a primera hora de este lunes de Zaragoza a Atenas, donde aterrizó hacia las 13:30.

Un grupo de 171 activistas de la flotilla Global Sumud, incluida la activista sueca Greta Thunberg, fueron deportados este lunes desde Israel a Grecia y Eslovaquia, informó el Ministerio de Exteriores israelí.

"Otros 171 provocadores de la flotilla Hamas-Sumud, entre ellos Greta Thunberg, fueron deportados hoy desde Israel a Grecia y Eslovaquia", señaló la Cancillería en un comunicado difundido en X.

Con este grupo, ya son más de 340 los activistas deportados entre el sábado y el lunes, de un total de unos 470 detenidos tras la interceptación de la flotilla.