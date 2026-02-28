Exteriores pide a los españoles en Irán que abandonen el país

El Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda a los españoles que se encuentren en Irán, que cifra en 158, que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles tras los ataques que se están produciendo. Según han indicado a EFE fuentes de Exteriores, las recomendaciones de viaje ya recogen el nivel más elevado de alerta y se "desaconseja completamente viajar a Irán". La Embajada española está siguiendo de cerca la situación, han añadido las mismas fuentes.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha denunciado el ataque "unilateral e ilegal" que han perpetrado este sábado EE.UU. e Israel contra Irán, y ha advertido que solo logrará hacer más "represivo" el régimen de la República Islámica. "Es un ataque unilateral e ilegal que aprovecho para condenar y que espero que haga lo mismo la UE, porque conducirá a una escalada bélica que no sabemos a dónde llegará", ha afirmado el ministro y dirigente de Sumar en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Urtasun ha indicado que en el derecho internacional el uso de la fuerza está "muy tasado", pues se contempla solo si es por defensa legítima o por consenso del Consejo de Seguridad de la ONU, premisas que ha dicho que no cumplen este ataque de EEUU e Israel.

El dirigente de los Comuns ha compartido la necesidad de trabajar por los derechos humanos de los iraníes y por evitar que el régimen despliegue un programa nuclear, pero "el uso de la fuerza lo único que hará es cerrar más el régimen y hacerlo más represivo", ha agregado.

Ha recordado que durante la administración de Barack Obama se desplegó un programa orientado a ir reduciendo sanciones conforme se avanzaba en derechos humanos y en retirada del arsenal nuclear, algo que ya decayó en el primer mandato de Donald Trump. "La alternativa a esto es la barbarie, la alternativa a un marco de diálogo que avance en los derechos humanos y retire el arsenal nuclear. Vemos que es un ataque ilegal que levará a más represión y al desmantelamiento de las normas del derecho internacional", ha lamentado. En este contexto, Urtasun ha dicho que es el momento de que la UE "alce la voz".