Feijóo acusa a Sánchez de querer "expropiar" el derecho del arrendador a cobrar su renta con su decreto de escudo social

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles en Binéfar (Huesca) que con el decreto anti desahucios aprobado por el Consejo de Ministros lo que está intentando el Gobierno de España es "expropiar el derecho de un arrendador a cobrar su renta y, encima, decirle a ese arrendador que es el culpable de lo que el Gobierno no hace".

En rueda de prensa, tras visitar la empresa cárnica Fribin, Núñez Feijóo ha dejado claro que "los culpables de que no haya política social en nuestro país, de que las familias vulnerables no tengan la atención que necesitan, es el Gobierno, no los ciudadanos" y que "los ciudadanos no son culpables de que una familia vulnerable no tenga dinero para la educación o para el gas, o no tenga dinero para pagar su alquiler".

"Esto simplemente es algo inaudito, que se le diga a una persona que tiene una vivienda, fruto de su esfuerzo, fruto de su trabajo, que tiene que renunciar a la renta de alquiler porque el Gobierno es incapaz de ayudar a la familia vulnerable y que el responsable es el ciudadano individual: Es lo contrario a una política social, es la claudicación y la dimisión de las políticas sociales que le corresponden a las administraciones públicas", ha enfatizado.

De esta forma, ha continuado Feijóo, "se ha acreditado, por tanto, que el Gobierno estaba mintiendo a los pensionistas, mintiendo a los ciudadanos, utilizando las pensiones como escudo para su falta de política social, de responsabilidad, de política de vivienda pública, en definitiva, para su falta de sensibilidad social y de políticas sociales efectivas", en alusión al decreto ómnibus.

"Si llegamos a la conclusión de que un ciudadano que tenga dificultades para sus necesidades básicas lo que puede es no pagar al que tiene un supermercado, no pagar al que tiene una casa arrendada o no pagar al que está prestando un servicio, eso no es una política social, eso es lo contrario".

"80.000 personas que no están percibiendo la renta de sus casas"

En respuesta a las declaraciones de Lara Hernández (Sumar) en 'Onda Cero', donde ha afirmado que la ocupación ilegal de viviendas no existe, el líder del PP ha insistido en que el Gobierno de España "no tiene la facultad de expropiar a una arrendador", añadiendo que "este tipo de expropiaciones son de otras latitudes y de otros territorios, no de una democracia occidental como la española".

"Hay 80.000 personas que no están percibiendo la renta de sus casas que las han puesto a disposición del alquiler y hay más de 40.000 personas que tienen ocupada su propiedad a través de personas que de forma ilegal están ostentando la posesión de sus bienes", ha lamentado Feijóo.

Dicho esto, ha censurado las palabras de la dirigente de Sumar. "Yo no sé si la responsable de Sumar vive en nuestro país o, por el contrario, se dedica a leer argumentarios de su propio partido, pero decir que en España no hay ocupaciones ilegales es simplemente un insulto a miles de personas que las están sufriendo, y decir que tampoco hay inquiokupaciones, entonces, ¿para qué hacen los decretos? Para blindar que no se pueda desahuciar ante un supuesto de impago".

El presidente del PP ha considerado que "cuando una persona no puede pagar la renta de su vivienda, es cuando tienen que actuar la política social y de vivienda pública para solventarlo y no responsabilizar a un ciudadano de la incompetencia de un Gobierno" y ha enfatizado que "en España necesitamos 700.000 viviendas más y este Gobierno ha creado el mayor problema de vivienda desde la burbuja inmobiliaria que se recuerda".

También ha dicho que cuando llegó este Gobierno de España, "la vivienda ocupaba el puesto número 16 de las preocupaciones de los españoles. Hoy ocupa el puesto número 1 porque no hay política de vivienda, no hay política social y porque el Gobierno se dedica a expropiar los derechos constitucionales de los españoles en lo que a vivienda se refiere".