Feijóo avisa a Sánchez de que la "persecución judicial ya no cuela" y lo sitúa como "responsable del lodazal" de corrupción

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que la "persecución judicial" a su Gobierno "ya no cuela" y lo ha situado como "responsable del lodazal" de corrupción que rodea al Ejecutivo, al PSOE y a su familia.

Así se ha pronunciado después de que el juez haya informado a Begoña Gómez, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, de que ha acordado transformar las diligencias de investigación para que, en caso de que sean juzgados por un presunto delito de malversación de caudales públicos relativo a la contratación de la asistente de Presidencia, lo haga un jurado popular.

En una rueda de prensa en el Congreso, Feijóo ha afirmado que no hay "democracia sana" en la que Pedro Sánchez "siga siendo presidente del Gobierno de España" porque "todo su entorno" está siendo investigado por presuntos delitos. Es más, ha dicho que "se ha rodeado de presunta delincuencia toda su trayectoria política".

Apelación a los socios del presidente

"Que se busque en otra cortina de humo, pero la persecución judicial ya no cuela. La responsabilidad penal de cada uno la acabará dirimiendo la justicia, pero la responsabilidad política está sentenciada. Sánchez es el responsable de este lodazal", ha manifestado.

Feijóo ha apelado una vez a los socios de Pedro Sánchez y se ha preguntado "cómo es posible que "ninguno" de ellos "ponga fin a este disparate" ante la "colección de imputaciones, procesamientos, encarcelamientos y banquillos alrededor del presidente". A su entender, lo que está ocurriendo no se pueden "zanjar" con "la teoría de la conspiración o de la persecución judicial".

"Que el señor Sánchez entienda que no puede seguir así y que los socios le enseñen de una vez el final del camino de una legislatura que no lleva a ninguna parte", ha declarado Feijóo ante los medios de comunicación en el Congreso.

Además, después de la decisión del juez Peinado sobre la esposa de Sánchez, el líder del PP ha asegurado que la malversación "pueden ser decididos por jurados populares" y, por lo tanto, están "ante un supuesto de aplicación de una ley procesal".

Exige la destitución de Redondo y que Sánchez cese a Bolaños o a Marlaska

Feijóo, además, ha exigido la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, o la del de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su "responsabilidad" en el caso de las pulseras telemáticas antimaltrato.

Feijóo ha asegurado que Redondo "no es la única responsable" de lo sucedido con los dispositivos de control y ha expuesto que Bolaños "conocía, a través de las audiencias, de los juzgados y del Consejo General del Poder Judicial, que no estaban funcionando correctamente las pulseras y que se estaba poniendo en solfa la integridad de las mujeres víctimas de violencia machista".

En cuanto a Marlaska, "responsable" de la Policía y de la Guardia Civil, "también lo conocía". Por ello, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "valorar cuál de los otros dos ministros debe de acompañar a la ministra de Igualdad". "Si no lo hace, el presidente es tan responsable como los tres ministros de todo lo que ha sucedido", ha advertido.

De hecho, ha añadido que Sánchez es "el primero que debería estar exigiendo explicaciones a los ministros". "Él en primera persona debería decirle a su Gobierno lo que piensan la mayoría de los españoles. Las mujeres de España necesitan más policías y más pulseras de calidad y menos talleres de masculinidad", ha apuntado.

En este sentido, preguntado por si se ha planteado llevar a los tribunales a Redondo o al Ministerio de Igualdad por su gestión con las pulseras, el líder del PP ha indicado que seguirán "conociendo los casos" por si hay "responsabilidad penal" porque "la responsabilidad política es evidente". "Yo espero que no tengamos que hacer nada con la ministra de Igualdad, sino conocer a la siguiente ministra de Igualdad", ha añadido.

Feijóo también ha criticado la actitud "inaceptable" que ha tomado el Ejecutivo sobre las pulseras, "abroncando a la oposición". "¿El Gobierno ha podido acudir al Congreso a disculparse? No. Ha venido a insultar. Pues bien, la negligencia cometida en lo relacionado con las pulseras de maltrato es, insisto, imperdonable. Y no puede quedar así. Insisto, no puede quedar así. Y tiene que saldarse con responsabilidades", ha recalcado.

En esta línea, ha apuntado que hay razones "de sobra" para que el Gobierno ofrezca más información y para que garantice "mejorar las soluciones" y para que "asuma responsabilidades". Así, se ha referido a cinco: "La negligencia, la indolencia, la ocultación, la reincidencia y la mala fe".

Acusa al Ejecutivo de "esconder" los fallos en las pulseras

En este punto, ha explicado que "hay negligencia porque se ha cometido un fallo de enorme gravedad"; indolencia "porque se han ignorado todos los avisos"; ocultación porque el Ejecutivo "ha escondido" el caso "más de un año"; reincidencia porque "no es la primera vez que el Gobierno feminista de palabra perjudica a las mujeres con sus hechos"; y "mala fe" porque no ha reconocido "el más mínimo error".

Igualmente, ha reclamado al Gobierno "transparencia" porque "no vale la ley del silencio". Así, ha reprochado a Sánchez que lleve "unas semanas sin dar ni una explicación", cuando ha dicho que es "el primero" que debería pedirlas a sus ministros. "No puede dar igual que las mujeres maltratadas se sientan inseguras en nuestro país", ha subrayado.