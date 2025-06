Feijóo y Ayuso se abrazan contra el 'cumpleañero' Sánchez

Madrid/El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han defendido su unión para sacar a Pedro Sánchez, que este domingo ha cumplido siete años como presidente después de descabalgar a Mariano Rajoy tras una moción de censura, de La Moncloa y han negado que haya rencilla alguna entre el partido nacional y la formación en la capital española.

"Que nadie se engañe, nos quieren cansados, nos quieren divididos y vamos a seguir unidos", ha apuntado Feijóo en el acto 2 años con más ganas con el que el PP ha conmemorado los dos años de la mayoría absoluta de Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Los españoles que coinciden en la necesidad de un cambio, ha explicado el líder popular, no les quieren "discutiendo". "Nosotros no discutimos para cambiar el Gobierno de Sánchez, nuestro objetivo es dar una alternativa al Gobierno de Sánchez", ha apuntado el presidente del PP, que ha intervenido para cerrar el evento, después de la presidenta madrileña.

Así, a la pregunta de "¿cómo va lo de Génova con el PP de Madrid?" -ha apuntado-, la respuesta es que "quien tiene un problema con el PP de Madrid no es Génova, es La Moncloa".

Feijóo ha querido estar en el acto que ha simbolizado la mitad del mandato de Ayuso y que se celebra un mes antes de que tenga lugar en Madrid, entre el 4 y el 6 de julio, el XXI Congreso de la formación, con Ayuso como anfitriona y Alfonso Serrano, su número dos, como presidente de la comisión organizadora.

El jefe de la oposición ha acusado al Gobierno de seguir "prácticas mafiosas" y querer "una España anestesiada con escándalos". "Llevan varios días intentando, buscando adhesiones a su alrededor, con trolas equiparables que no se las cree ni mi hijo de ocho años", ha señalado Feijóo este domingo en el acto del ecuador del gobierno madrileño del PP, celebrado en el Parque Berlín de Madrid, en el que ha estado acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Durante su intervención, el líder del PP ha censurado al Gobierno de propagar este sábado la mentira de que el capitán de la UCO Juan Vicente Bonilla, actual gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, fantaseó con poner una bomba lapa a Pedro Sánchez. "Han mentido con todo, pero lo de ayer fue espectacular. Cuatro ministros haciéndose eco de un bulo más grande que la catedral de la Almudena, insistiendo en él horas después de que estuviese desmentido. Y todavía no han rectificado. ¿Cómo no van a ser el Gobierno del bulo, de la mentira y del insulto a la inteligencia de los ciudadanos? Por supuesto que lo son", ha subrayado.

El líder del PP ha afirmado que "si no fuese un drama ver a ministros mentir, sería para reírse" y ha advertido que el Ejecutivo es "capaz de lo peor". "Ellos juegan a tener una España anestesiada con escándalos y no se lo vamos a permitir. España está indignada, sí, pero no está rendida. Y España está harta de ellos, pero no está dormida", ha manifestado.

A su vez, Feijóo ha criticado al Gobierno por convertir la política "en cloacas" y de estar "en los bajos fondos de la política". "Lo que estamos viendo se ve en algunos regímenes autoritarios y todavía se ofenden porque hablamos de prácticas mafiosas. ¿Y cómo quieren que las califiquemos, como hermanitas de la caridad? Lo que hacen no es democracia. No es digno ni decente. Son prácticas mafiosas y tenemos que decirlo o será nuestra responsabilidad ocultarlo", ha expuesto.

Un Gobierno "sin límites"

Ayuso, a su vez, ha asegurado que la Guardia Civil "no tiene por qué" soportar un Gobierno de Sánchez que "no conoce límites" y que "no soporta que cada funcionario haga su trabajo", en referencia a Bonilla, por los mensajes que intercambió con un confidente cuando era capitán de la UCO de la Guardia Civil y que se han publicado en varios medios. La presidenta madrileña ha trasladado su apoyo a una "de las instituciones más queridas por todos los españoles" y se ha cuestionado sobre qué pasará "por este camino": ¿Un País Vasco gobernado por Bildu, como Navarra? Mientras aquellos que dicen que volverán a repetir el golpe ya lo tienen todo, hasta los interventores; el dinero de todos que ponemos, especialmente desde Madrid, con la justicia amordazada", ha asegurado.

Ayuso ha remarcado que el PSOE "han aprendido de las pocas dictaduras que quedan en el mundo" como se ve "con la Guardia Civil, con tantos funcionarios, desprestigiando, dañando y siempre intentando que los representantes de los ciudadanos no tengamos libertad para hacer nuestro trabajo, porque perseguirán a nuestros entornos".

"Lo que visteis ayer es lo que hacen absolutamente todos los días, difaman, persiguen, acosan, no se disculpan y siguen una y otra vez para que la gente se amordace, se acobarde, se calle, de la manera más autoritaria", ha reiterado la presidenta madrileña.

La líder regional ha asegurado que "la inmensa mayoría de las dictaduras caen; los regímenes caen" y, algún día, causará "profundo dolor conocer todo lo que está ocurriendo en el Gobierno y en las cloacas del Gobierno, de la Moncloa y del PSOE".

Sobre este tema también se ha pronunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien durante su intervención ha asegurado que el Gobierno de España "miente como bellaco" con "bulos" que ponen en duda a un guardia civil que "dice que tiene miedo de que le pongan una bomba lapa en los bajos del coche".

"Es inaceptable como mienten, poniendo el honor de un guardia civil en entredicho, poniendo en duda el honor de toda la Guardia Civil, poniendo en duda el honor de la Judicatura, de la Fiscalía y de todos los contrapesos", ha remarcado.