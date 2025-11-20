Feijóo insta a Sánchez a pedir perdón tras la condena al fiscal: "Esta anomalía pesará siempre sobre él"

La reacción del líde del PP, Alberto Núñez Feijóo no ha tardado en llegar tras conocerse la condena al Fiscal General del Estado por revelación de secretos. En ese sentido, el líder popular ha afirmado en la red social X: "Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo. Esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez. Ya solo puede evitar un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al Tribunal Supremo".

A primera hora de la tarde de este jueves se daba a conoer que la Sala II del Tribunal Supremo ha condenado al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados, tipificado en el artículo 417.1 del Código Penal. La sentencia, dictada en la causa especial 20557/2024, le impone 12 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros —algo más de 7.000 euros en total— y dos años de inhabilitación especial para ejercer como Fiscal General. Además, deberá asumir las costas del proceso y pagar una indemnización por daños morales.

El alto tribunal ha informado de que el fallo se ha aprobado por mayoría, aunque contará con dos votos particulares firmados por las magistradas Ana María Ferrer García y Susana Polo García, que han expresado su desacuerdo con la resolución. Esa división interna ha forzado un cambio en la ponencia de la sentencia, que finalmente queda en manos del presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta.