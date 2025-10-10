Feijóo critica el silencio de Sánchez ante el Nobel de la Paz y lamenta los "intereses oscuros" de Zapatero

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no haber felicitado aún a la opositora venezolana María Corina Machado y ha subrayado que, si llega al Palacio de La Moncloa, España tendrá un Gobierno que "se aparte de los intereses oscuros" de Pedro Sánchez y del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

En concreto, el Comité Noruego ha otorgado este galardón a María Corina Machado por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".

Feijóo ha asegurado que es una "gran noticia para Venezuela y para todos los que mantienen viva una titánica lucha por la democracia", al tiempo que ha destacado que se ha concedido este premio a "una mujer insobornable en su compromiso con la libertad".

"¡Qué alegría tan grande!", ha escrito el presidente del PP en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press, en el que ha afirmado además que estará "siempre" al lado de la opositora venezolana.

"Un decisivo mensaje al mundo"

Además, Feijóo ha remarcado que el Nobel de la Paz 2025 "no sólo honra una hazaña personal" sino que "lanza un decisivo mensaje al mundo: el camino hacia la paz es la firmeza democrática y no la complicidad con la tiranía".

"Por eso Sánchez aún no la ha felicitado. No solo han despertado de sus ensoñaciones, sino que les han puesto ante el espejo de su infamia", ha aseverado, para añadir que "España volverá a tener un Gobierno que se aparte de los intereses oscuros de Sánchez y Zapatero, y defienda la libertad con el coraje de María Corina Machado".

Pons: "¿Qué ha dicho Zapatero del Nobel para Machado?"

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha indicado que es un Nobel "ganado a pulso democrático", adjuntando una foto de la última vez que estuvo con María Corina Marchado.

Además, González Pons se ha preguntado por la reacción a este galardón del expresidente socialista Zapatero. "Por cierto, ¿qué ha dicho Zapatero del Nobel de la Paz de María Corina Machado? Es que no lo he oído", ha interpelado en X.

Respuesta a las críticas de Pablo Iglesias

Después de que el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias llamase "golpista" a Machado y asegurara que "se lo podían haber dado a Hitler", la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, le ha replicado que "la democracia liberal, la libertad y la justicia le van ganando la batalla a la izquierda".

"Sus mentiras y su odio son nuestra victoria. Las reacciones al fin de la guerra en Gaza y el Nobel para María Corina, dejan al descubierto la ponzoña moral en la que viven algunos", ha manifestado Muñoz en la misma red social.