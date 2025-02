Feijóo se erige "como única oposición" a Sánchez y asegura que a él no le da "órdenes" Puigdemont

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha erigido este lunes como "única oposición" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en alusión a Vox, y ha afirmado que a él no le da "órdenes" el ex presidente catalán Carles Puigdemont, sólo los afiliados de su partido. "Los chantajes y las presiones que se los queden otros para su politiqueo de poca monta. Amigos, somos un partido libre. Libre para decir que no cuando de lo que se trata es de salvar a Sánchez. Y libre para decir que sí cuando de lo que se trata es de dejar claro que estamos a favor de subir las pensiones a nuestros mayores", ha proclamado.

De esta forma ha respondido en la Junta Directiva Nacional del PP -máximo órgano del partido entre congresos-- a las duras críticas que está recibiendo el PP tanto desde el Gobierno como desde Vox por su apoyo al decreto ómnibus, después de que el Grupo Popular votase 'no' hace una semana a un decreto similar.

"Sin miedos, sin completos y con toda seguridad"

Tras admitir que hoy en la política española es "todo tan de locos", ha pedido a los suyos mostrar la "alternativa" del PP, de forma que, frente a la "agenda del escándalo" visualicen ante los ciudadanos la "agenda del cambio".

"No nos vamos a quedar mirando como caen esperando quietos mientras los problemas de los españoles se agigantan. La oposición de tumbona, de sarao y de dedito levantado, que se la queden otros", ha manifestado.

El líder del PP ha recalcado que se deben a los ciudadanos y ha afirmado que "son el "futuro" del país. "No hay mejor termómetro de ello que la excitación de unos y otros en nuestra contra. Que ellos sigan por ahí. Nosotros a favor de España, a favor de los españoles, sin miedos, sin complejos y con toda seguridad", ha finalizado.