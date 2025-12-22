Feijóo insta a Abascal a "no equivocarse de adversario"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la Junta Directiva Nacional del PP de este lunes.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha responsabilizado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, del crecimiento de Vox en las elecciones extremeñas por "alimentar el miedo" a esa formación como estrategia para "frenar" al Partido Popular. Dicho esto, ha pedido al presidente de Vox, Santiago Abascal, actuar con "responsabilidad" y "proporcionalidad" tras los resultados, sin "equivocarse" de adversario político.

En su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre partidos, Feijóo ha señalado que Vox "ha mejorado sus resultados" en los comicios de este domingo y "el PP también", subrayando que "la mejora del resultado de Vox no es a costa del Partido Popular".

Por eso, ha pedido al PSOE que asuma "el fracaso de su relato". "De tanto alimentar el miedo a Vox para frenar al Partido Popular, han conseguido que crezca Vox y que crezca el Partido Popular. Gran exitazo socialista", ha exclamado.

"El declive irreversibles del PSOE" acaba de empezar

En segundo lugar, Feijóo se ha dirigido a Vox para pedirle que "comprenda lo que la mayoría de españoles quieren" y "no se equivoquen de adversario nunca más" porque "el adversario no es el PP".

"El adversario no está en esta sala, ni en el espacio constitucional que nosotros defendemos. El adversario es un Gobierno que ha degradado la política y que ha convertido la mentira y la corrupción en sistémica", ha manifestado, para reclamar después que se proceda con "responsabilidad" y "proporcionalidad".

Feijóo ha resaltado que el "declive irreversible del Partido Socialista no ha hecho más que empezar" y ha subrayado que "los españoles no quieren más sanchismo". "Fue Sánchez quien planteó estas elecciones como una cuestión de confianza", ha manifestado.

Tras asegurar que se ha activado un "efecto dominó" que afectará a más territorios ante las próximas citas con las urnas, Feijóo ha afirmado que el "topicazo de la derecha y la ultraderecha ya no cuela".