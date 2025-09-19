Las fotos de la visita de don Felipe y doña Letizia al Valle de los Reyes de Egipto, en Luxor

Los Reyes de España culminan su primer viaje de Estado a Egipto con una visita al Valle de los Reyes en Luxor, en las que han disfrutado de diversas excavaciones arqueológicas realizadas por misiones españolas, así como las tumbas de los faraones Seti I y Ramses V, cuya iluminación ha sido realizada por empresas españolas.