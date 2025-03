La Generalitat admite a la juez que parte del Cecopi fue sólo presencial

La Generalitat ha trasladado a la juez de Catarroja que investiga la gestión la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia que la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) se realizó de manera telemática y presencial simultáneamente y "en un momento concreto" se produjo "un período de trabajo exclusivamente presencial".

Así figura en la respuesta remitida por Emergencias a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), que se había interesado por si hubo recesos en la reunión del Cecopi del día de las inundaciones.

La Administración autonómica ha hecho llegar a la jueza varios documentos a los que ha tenido acceso Europa Press. En el primero de ellos, firmado el 4 de marzo por la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez, se señala que dado que el Cecopi "no es un órgano colegiado a los efectos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no se dispone de la figura de secretario/a, por lo que no se levantan actas ni se graban sus sesiones es por ello que no consta soporte documental alguno al respecto".

No obstante, añade, se solicita informe al director general de Emergencias y Extinción de Incendios presente en la reunión del Cecopi que se adjunta.

Este segundo documento es un escrito datado el 4 marzo y firmado por el director general de Emergencia y Extinción de Incendios, Alberto Javier Martín, donde se expone que a lo largo de la reunión del Cecopi convocada a las 17.00 de aquel 29O, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) comunicó que no se podía garantizar la estabilidad de la presa (de Forata) y que corría riesgo de pasar a situación 3 con un colapso en un plazo máximo de tres horas.

"Pese a que en la comunicación oficial y por escrito remitida por la confederación a las 18.05 horas al Centro de Coordinación de Emergencias y otras entidades, por la que se declara oficialmente la situación de escenario dos de la presa de Forata por parte de la CHJ, se indicaba textualmente que la presa iba a alcanzar en el periodo de las 13 horas siguientes el nivel de avenida extrema, lo que implicaba vertidos por coronación significativos", añade.

Ante este aviso, continúa la contestación, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat procedió a comunicar mediante "el informe masivo de FAX" a los municipios afectados el aviso de riesgo en la Comunitat Valenciana de emergencia por activación del plan de presa a las 18:10. La relación de envíos se adjunta al informe.

Desde Emergencias manifiestan que la reunión se realizó "de manera telemática y presencial simultáneamente habiendo un momento concreto en el que lo que se produjo fue un periodo de trabajo exclusivamente presencial". "En dicho periodo -continúa- se valoró por los técnicos presentes en el Cecopi las posibilidades de comunicación a través de los medios masivos a la población, tal y como marca el Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana en su página 96.

Ese plan recoge que "los sistemas de avisos a la población tienen por finalidad alertar a la población e informarla sobre la actuación más conveniente en cada caso y sobre la aplicación de las medidas de protección antes enunciadas: autoprotección, confinamiento, alejamiento y evacuación".

En un primer nivel, según este documento, los avisos a la población se efectuarán mediante los sistemas de megafonía, con los que se podrá informar a la población de las medidas de protección de aplicación inminente. Dichos sistemas de megafonía deberán estar previstos en el Plan de Actuación Municipal, y dotar de ellos a las Fuerzas del Orden Público en el municipio. Para el caso de emergencia en presas/balsas, estas disponen de un sistema de avisos acústicos a la población potencialmente afectada por la onda de avenida durante la primera media hora.

En un segundo nivel, el plan contempla que la información a la población sobre la evolución de la situación se realice a través de los medios de comunicación (radio, televisión), siendo facilitados los mensajes a difundir por el Gabinete de Información del Cecopi.

El informe del director general precisa que, "no obstante, se valoró también la posibilidad de enviar un mensaje ES-Alert, habida cuenta que el riesgo de rotura estaba previsto para un plazo máximo de tres horas, dirigido a la población de la zona potencialmente afectada por el posible colapso de la Presa de Forata".

Añade que el contenido del sms, "a juicio de los técnicos presentes en el Cecopi", debía ser redactado "de forma que no provocara un efecto contrario al pretendido que podría agravar la situación que incluso en el caso de la posible rotura de la Presa hubiera provocado unas consecuencias todavía mayores".

Y asevera que es en el momento en que se recibe en el Cecopi la llamada del secretario de Estado (de Medio Ambiente), Hugo Morán, "quien sitúa el riesgo de rotura de la presa de Forata como inminente una hora antes incluso de lo advertido en la propia reunión, cuando se materializa definitivamente el envío del ES-Alert".

"No existe corte alguno en la reunión"

Además, con fecha de hoy mismo, la secretaria autonómica informa a la juez del envío de un informe emitido por el jefe de explotación tecnológica del 112 que certifica la duración de la videollamada Webex objeto de la reunión del Cecopi del 29 de octubre en el que se acredita que "no existe corte alguno en la reunión".

En ese informe se detalla que la hora de la creación de la reunión fue las 16:32, momento en el que se genera el enlace que permite la conexión de los participantes. A las 16:37 el organizador de la reunión -la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE)- se conecta a la reunión, lo que la da por iniciada y la deja abierta a la conexión de los participantes.

A las 16:37 se conectó el primer participante externo -al coincidir la hora con la de inicio se trata de un participante conectado antes que el organizador- y a las 04.19 horas ya del día 30 de octubre se dio por finalizada la reunión. En el momento del cierre, permanecían siete usuarios conectados, según constata el jefe de explotación tecnológica del 112.