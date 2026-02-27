Gobierno y PP coinciden en que el Rey emérito debe tributar en España si regresa definitivamente

El Gobierno y el Partido Popular han coincidido en que el Rey emérito Juan Carlos I deberá recuperar su residencia fiscal en España si decide regresar de manera definitiva al país. Esta postura se produce después de que la Casa del Rey haya establecido que ese es el procedimiento que debería seguir el monarca para volver a residir en territorio español, zanjando así parte del debate político generado en los últimos días.

La controversia surgió el pasado jueves cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reivindicó públicamente el retorno de Juan Carlos I tras la desclasificación de los documentos relacionados con el 23F. Según Feijóo, este acontecimiento debería "reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado". Esta declaración ha generado un intenso debate entre las distintas fuerzas políticas, con posturas encontradas sobre las condiciones y el momento adecuado para que el rey emérito regrese a España.

Por su parte, desde Sumar, socio de coalición del Gobierno, han establecido condiciones más exigentes para el eventual retorno. La formación política señala que Juan Carlos I debe dar cuenta de los motivos que le llevaron a abandonar España en agosto de 2020, especialmente en lo relativo a "no dar explicaciones de una evasión de impuestos", según han manifestado sus portavoces.

La postura del Gobierno sobre la tributación del rey emérito

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha expresado su total conformidad con que Juan Carlos I establezca su domicilio fiscal en España si finalmente decide regresar al país. "Como ministra de Hacienda no puedo estar más de acuerdo", ha declarado la también responsable de la cartera económica del Ejecutivo.

Montero ha aprovechado su intervención para arremeter contra el líder del Partido Popular, acusándole de haber fabricado una polémica inexistente que ha colocado a la Casa Real "en una situación de tensión que no venía a cuento". La vicepresidenta se ha cuestionado públicamente qué ha pretendido el señor Feijóo, "metiendo siempre la pata, incorporando a las instituciones, en este caso la Casa Real, en polémicas que no tienen pies ni cabeza y que las ponen en situaciones incómodas".

Reacción del Partido Popular ante las declaraciones

Desde las filas del Partido Popular, la portavoz en el Senado, Alicia García, ha considerado "obvio" que si el rey emérito vuelve a fijar su residencia en España tendría que "pagar impuestos" en territorio español. No obstante, García ha aprovechado para contraatacar al Gobierno, apostillando: "No como el hermano de Pedro Sánchez", en referencia a que David Sánchez estableciera su residencia fiscal en Portugal mientras, supuestamente, continuaba viviendo en España.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado convencida de que el pueblo español quiere al rey emérito y ha expresado que ella misma desea "lo mejor para él". Sin embargo, ha precisado que la decisión sobre su vuelta a España corresponde exclusivamente al monarca y a la Casa Real, que "sabrá hacer lo mejor". Ayuso también ha lanzado un mensaje para quienes cuestionan la monarquía, señalando que ir contra ella o simplemente ponerla en tela de juicio equivale a "cuestionar la biografía de España".

Críticas desde Vox y exigencias desde Sumar

El presidente de Vox, Santiago Abascal, también ha criticado al PP coincidiendo con el inicio de la campaña electoral de Castilla y León. Abascal ha lamentado el "gran error" que observa en el Partido Popular por caer en los "señuelos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre ellos el debate sobre el retorno del rey Juan Carlos.

Desde Sumar, la portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, considera que Juan Carlos I "tendrá que hablar de la evasión de impuestos", independientemente de si han prescrito las posibles irregularidades o de "la inviolabilidad" de su figura como monarca. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también miembro de Sumar, ha insistido en que lo importante es que el rey emérito "dé explicaciones y justifique las barbaridades que llegó a hacer a lo largo de estos años".

Urtasun ha dejado claro que le "incomoda profundamente" que se intente instalar el relato de que los españoles deben el sistema de libertades a Juan Carlos I, afirmando que "es a los luchadores antifranquistas a quienes habría que homenajear todos los días". Esta declaración subraya la división existente sobre el papel histórico del rey emérito en la transición democrática española.

Posicionamiento de otras fuerzas políticas

El líder de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, ha lamentado que exista un "blanqueo" de la figura de Juan Carlos I, a quien ha calificado de "defraudador fiscal, convicto y confeso". Estas declaraciones reflejan la postura crítica de la izquierda más radical respecto al eventual regreso del monarca y su papel en la historia reciente de España.

¿Qué es la residencia fiscal y por qué es importante?

La residencia fiscal determina el país donde una persona debe tributar por sus rentas mundiales. En España, se considera residente fiscal a quien permanece más de 183 días al año en territorio español o quien tiene en España el núcleo principal de sus actividades económicas. El establecimiento de la residencia fiscal conlleva la obligación de declarar y pagar impuestos por todas las rentas obtenidas, independientemente de su origen geográfico.

En el caso del rey emérito, su traslado a Abu Dabi en agosto de 2020 supuso un cambio de residencia fiscal, lo que implica que desde entonces no tiene obligaciones tributarias en España por sus rentas. Si decidiera regresar de forma permanente, debería comunicar este cambio a la Agencia Tributaria y volver a tributar en territorio español por todas sus rentas, siguiendo el régimen fiscal común aplicable a cualquier ciudadano.

¿Cuáles son las implicaciones del retorno del rey emérito?

El posible regreso de Juan Carlos I a España plantea diversas cuestiones más allá de las meramente fiscales. Desde el punto de vista protocolar, la Casa Real deberá establecer qué papel institucional tendría el monarca emérito en los actos oficiales y ceremonias de Estado. Actualmente, Juan Carlos I mantiene su título y honores, pero no ejerce funciones representativas desde su abdicación en junio de 2014.

Desde la perspectiva judicial, el rey emérito cuenta con tres procedimientos archivados por la Fiscalía del Tribunal Supremo relacionados con presuntas irregularidades fiscales y financieras. Aunque estos casos quedaron sin consecuencias penales, bien por prescripción o por la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución durante su reinado, su regreso podría reavivar el debate público sobre estos asuntos y generar nuevas peticiones de rendición de cuentas por parte de diversos sectores políticos y sociales.

¿Qué dijo Juan Carlos I sobre su posible vuelta a España?

Hasta el momento, Juan Carlos I no se ha pronunciado públicamente de manera oficial sobre su intención de regresar definitivamente a España. Desde su traslado a Abu Dabi, el rey emérito ha realizado visitas puntuales a territorio español, principalmente a la localidad gallega de Sanxenxo, donde ha participado en competiciones náuticas, su gran pasión deportiva.

Estas visitas han sido siempre de carácter privado y con una duración inferior a los 183 días anuales que determinarían su residencia fiscal en España. La Casa del Rey ha mantenido una postura discreta respecto a los planes futuros del monarca, limitándose a confirmar que, en caso de producirse un retorno definitivo, este debería ir acompañado del correspondiente cambio de residencia fiscal y el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias en España.