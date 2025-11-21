En imágenes, el acto central del 50 aniversario de la restauración de la monarquía

El Palacio Real de Madrid ha acogido este viernes el acto central por el 50º aniversario de la restauración de la monarquía parlamentaria. El Rey Felipe VI ha impuesto el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro a su madre, la Reina Sofía, en reconocimiento a su dedicación y servicio a la Corona y al país.

Durante el acto, tambien han recibido distinciones el expresidente del Gobierno Felipe González y los juristas Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, considerados “padres” de la Constitución española y figuras clave de la Transición democrática.