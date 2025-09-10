Un jefe de Bomberos afirma que Emergencias sabía a las 17:30 que el Poyo iba ya al límite

El oficial-jefe de guardia en el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia el pasado 29 de octubre, día en que tuvo lugar la catastrófica dana, ha afirmado que a las 17:30 horas el barranco del Poyo iba al "límite de agua" y se comunicó a Emergencias.

También ha achacado a Emergencias la falta de instrucciones respecto a la supervisión de bomberos en ese barranco: "Si desde el Centro de Emergencias se hubiese dado una instrucción más detallada, con permanencia y con lecturas cada cierto tiempo, se hubiese hecho así", ha aseverado.

El oficial-jefe se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, ante la magistrada de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, encargada de investigar la riada del pasado 29 de octubre.

El testigo, firmante de varios informes remitidos al juzgado en relación con la gestión de la dana, ha comenzado su intervención centrándose en el barranco del Poyo y en la retirada de los bomberos forestales enviados para controlar el caudal de agua.

Ha explicado que ese día se mandaron varias brigadas tanto a la zona del barranco del Poyo como a la del río Magro para hacer lecturas de las escalas y vigilancias. "Nos dijeron la zona del Poyo por Torrent y, la del Magro, por Carlet", ha explicado.

Hasta el barranco del Poyo se decidió que se desplazara una unidad de bomberos sobre las 13:05 horas y ésta observó una lámina de agua de 80 centímetros. Tras subir a Cheste o Chiva y ver otra escala, los efectivos bajaron y vieron que la lámina se había reducido a 40 centímetros.

En ese momento, según ha explicado, los bomberos solicitaron instrucciones al Centro de Comunicación y se les dijo que se retirasen a la base. "El sargento coordinador entendió que el trabajo estaba realizado y se comunicó por el canal de radio del grupo monitorizado por la sala del Centro de Emergencias", ha dicho.

"No se volvió a preguntar desde el Centro de Emergencias por nuevas lecturas", ha dicho, para agregar: "Me imagino que llevaban el seguimiento con otros posibles informantes pero, a nosotros, incluso cuando el barranco estaba desbordado, no se nos volvió a preguntar por las posibles lecturas o por la situación. Se retiraron los bomberos del Poyo sobre las 14:40 horas", ha expuesto.

Ha explicado que se comunicó la retirada por el grupo de comunicación monitorizado por el Centro de Emergencias y ha afirmado que si el ex número dos de Emergencias Emilio Argüeso dijo que no conocía la retirada, "será así", pero ha matizado: "Lo cierto es que las rondas informativas periódicas no vuelven a contactar con los bomberos para ver las mediciones".

El testigo ha reiterado que estaba convencido de que se estaban haciendo mediciones con otros medios porque "es algo importante en este tipo de emergencias", ha remarcado. Sobre la persona en concreto que dio la orden de retirada del Poyo, ha dicho que fue el sargento coordinador, Gregori Fayos.

Ha explicado que a las 17:30 horas del día 29, desde la calle Virgen del Olivar de Riba-roja, se les comunicó que el barranco del Poyo "iba al límite de agua", y esto se trasladó al Centro de Coordinación de Emergencias, ha resaltado.

También ha indicado que él no estuvo en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), aunque sí José Miguel Basset, exinspector jefe del Cuerpo de Bomberos, quien acudió allí a las 15 horas, cuando se le convocó. Ha señalado que en ese momento desconoce si Basset tenía conocimiento de la retirada de los efectivos: "No necesariamente. Podía haberlo escuchado en el grupo pero no sabemos si ese día iba con una emisora", ha dicho.

Rescates y carreteras

El testigo también se ha referido a los rescates practicados ese día 29 de octubre y ha indicado que comenzaron antes del cambio de turno a las 8 con intervenciones por la Ribera Alta.

En la zona de Utiel-Requena, ha dicho, también hubo servicios menores a primera hora. "Cuando se desató el desastre, la unidad que había allí se quedó en esa zona del municipio y ya no podía conectar con el resto. Montamos un puesto de mando y nos lo tuvimos que llevar a un puesto de más altura en un hotel", ha expuesto. "En Utiel, en cuestión de minutos, no había acceso", ha agregado.

Sobre los rescates, ha señalado: "Los rescates en situaciones extremas se terminaron a las 16 horas del día 30, pero ese día no estaba de guardia y lo sé por comentarios".

También ha comentado que desconoce el número de carreteras que estaban cortadas ese día: "Nos mandaban avisos de carreteras cortadas y la lista era interminable", ha dicho.

Preguntado por si Argüeso se puso en algún momento en contacto con él, ha manifestado que "no": "Yo era el oficial de guardia. Supongo que si quería saber algo sobre esta unidad podía dirigirse a la gente de la sala de Emergencias o podía contactar con Basset. Lo desconozco".