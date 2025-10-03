La juez de la dana ve "indicios abrumadores" de negligencia en la ex consellera Pradas

La juez que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha rechazado este viernes el sobreseimiento libre de la investigación para la ex consellera de Interior Salomé Pradas al señalar, entre otros argumentos, que hay "indicios abrumadores de una conducta negligente" por parte de la imputada.

En un auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la juez señala que la denegación de petición formulada por Pradas la semana pasada "se podría basar en el simple hecho de que no se ha agotado la instrucción", pero considera "aplicable en este caso" el término 'negligencia grosera', "atendiendo -señala en su escrito- no sólo al gravísimo resultado mortal, sino por la parsimonia en la adopción de las medidas y su carácter erróneo".

La instructora detalla a continuación de forma pormenorizada esos indicios y su reflejo en las actuaciones, así como la "posición de garante" que tenía la ex consellera y las "sucesivas omisiones que se produjeron: desde la convocatoria del Cecopi con un evidente retraso" al "insoportable retraso en las alertas a la población, así como la falta de control de los barrancos".