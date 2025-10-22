Junts avisa a Sánchez que toca hablar de "la hora del cambio": "La gente está hasta las narices"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que quizá "hay que empezar a hablar de la hora del cambio" en referencia a un posible relevo en La Moncloa: "Luego dirán que viene la derecha y que eso es nuestra culpa", ha apuntado.

En la sesión de control al Gobierno de este miércoles en la Cámara Baja, Nogueras ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de lograr "que la gente esté hasta las narices de todos" y le ha reprochado que proponga medidas como el cambio horario mientras, a su juicio, los verdaderos problemas siguen sin resolver.

"A usted ya no le sirve envolverse con la bandera palestina, ahora lo hace con la del cambio horario y así no se habla de lo que realmente hace perder el sueño a muchísimas personas", ha indicado Nogueras señalando la "persecución" a la que a su juicio someten a los autónomos o a la falta de vivienda pública a pesar de los anuncios que llevan haciendo años.

"¿Cuántos pisos públicos han construido ustedes en Cataluña? No hablo de los que llevan años anunciando, hablo de los reales", ha lanzado.

"Quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio", ha espetado la dirigente del partido de Carles Puigdemont, que considera que existe malestar en la ciudadanía por "no llegar a fin de mes" mientras el dinero público se va "a pagar rescates de las estrellitas de la flotilla, a financiación ilegal de partidos, a prostitución, a fiestas, o a pagar favores de algunos medios de comunicación".

Sánchez defiende que es el que más hace por los autónomos

Por el contrario, Sánchez ha defendido la acción de su Gobierno, especialmente en Cataluña y de ser el Ejecutivo "que más ha hecho por los autónomos" desde el inicio de la democracia, después de que Junts le recriminara que quieran subirles la cuota.

En ese sentido ha señalado que a día de hoy hay más prestaciones sociales a favor de los autónomos que cuando gobernaba la derecha, la prestación por cese de actividad o las trasferencias que se articularon durante la pandemia.

También ha salido al paso de los reproches de Junts sobre la falta de construcción de vivienda, señalando que en el último año han incrementado un 63% la creación de casas de protección oficial frente a un 13% de vivienda libre.

"Orgulloso" de sus políticas

Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha defendido su iniciativa para acabar con el cambio de horario de invierno y de verano y le ha reprochado que se lo eche en cara. "No entiendo muy bien por qué" lo rechazan, ha indicado Sánchez, esgrimiendo que las encuestas dicen que el 84% de la ciudadanía está a favor y que la ciencia señala que "no tiene sentido" a estas alturas del siglo XXI.

Considera que la oposición pinta una España "irreal" distinta a la que se ve en las calles "también de Cataluña" ha apostillado en cuanto al nivel de empleo, la reducción de la desigualdad, el crecimiento económico y el posicionamiento internacional "en defensa de la paz".

Considera por tanto que pueden estar "muy orgullosos" de la marcha de España y Cataluña, especialmente si se compara con otros Estados miembros de la Unión Europea y que en parte se ha producido por el apoyo parlamentario de Junts, según ha apuntado el presidente.