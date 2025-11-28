Koldo García opta por no declarar en la Audiencia Nacional

El ex asesor Koldo García se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno porque, según ha alegado, no tiene a su disposición el contenido de los móviles y dispositivos que le fueron intervenidos y que podrían ayudarle a "refrescar" la memoria.

El que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, también encarcelado, estaba citado este viernes en la Audiencia Nacional para responder por el informe de la UCO sobre los contratos de mascarillas en Canarias .

Una comparecencia que se ha producido al día siguiente de ingresar en prisión preventiva por "extremo" riesgo de fuga por orden del juez del Tribunal Supremo ante la proximidad del primer juicio por el caso Koldo.

El ex asesor ha llegado a los calabozos de la Audiencia Nacional a las 8:45 horas, conducido por la Guardia Civil desde la cárcel de Soto del Real, donde ha pasado su primera noche en prisión y ha compartido celda con el que fuera su jefe, el exministro José Luis Ábalos.

Sobre su primera noche en prisión, su abogada Leticia de la Hoz ha señalado que ha visto a Koldo "tranquilo" no tanto a Ábalos, al que esta misma mañana acudía a visitar al centro penitenciario de Soto del Real su abogado, Carlos Bautista.

Según han indicado fuentes jurídicas, el ex asesor ministerial ha optado por no declarar al afirmar que no tiene información para responder.

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, en declaraciones a los periodistas a su salida de la Audiencia Nacional, ha asegurado que su cliente tiene previsto declarar cuando le den una copia de sus teléfonos y los dispositivos que le fueron incautados, aún en poder del Juzgado Central de Instrucción número dos, y que, ha recordado, ha pedido sin éxito en numerosas ocasiones.

La defensa de Koldo ha recalcado además que esta situación le impide acceder a los elementos que pueden ayudarle a defenderse de cara a ese primer juicio por el caso Koldo, por la trama de los contratos de mascarillas. "Es como ir al matadero", ha lamentado.

Ha criticado así el "agravio comparativo" que esto supone frente al tercer procesado en esa causa, el comisionista Víctor de Aldama, al que esta misma semana el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno le entregó un disco duro con una copia de dos móviles que le fueron intervenidos.

La abogada ha anunciado también que recurrirá en apelación la decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, de enviarle a prisión por un riesgo de fuga que ella considera inexistente teniendo en cuenta que ya podría haberse fugado hace año y medio, cuando comenzó la investigación del caso Koldo en la Audiencia Nacional.

Al igual que hizo ayer en la vistilla, tras la que el juez del Supremo envió a su cliente a prisión, la abogada ha insistido en la falta de competencia del Supremo en la causa por la trama de las mascarillas, que, según ha puntualizado, está "artificialmente dividida" entre el alto tribunal y la Audiencia Nacional.

La citación de este viernes era previa a la decisión del magistrado Leopoldo Puente de enviar tanto al exasesor como al exministro a la cárcel por el riesgo "extremo" de fuga.

El informe sobre el que el juez pretendía preguntar a Koldo García apunta a que el comisionista Víctor de Aldama, considerado "nexo" corruptor de esta trama, tenía a sueldo al asesor, que a cambio de 10.000 euros al mes influía en su favor en distintas administraciones, incluida la de Canarias, un extremo que este empresario, también investigado, confirmó ayer al instructor de la causa.