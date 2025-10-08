El lehendakari avisa a Feijóo de que "alejarse de la moderación" lo aleja de la Moncloa: "La ansiedad es mala consejera"

El lehendakari vasco, Imanol Pradales, le ha recordado este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "cuanto más se aleje de la moderación, más se aleja de la Moncloa" y que tiene que elegir entre la escucha y "el pim pam pum", en alusión a su reciente polémica con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"El Estado español", ha dicho el nacionalista vasco en un desayuno en Madrid, "necesita un partido de centro derecha moderado, responsable, que juegue a la estabilidad", pero "vemos a un PP muy nervioso" que "mira permanentemente a su derecha, a la ultraderecha. Y la ansiedad es mala consejera en política".

"Cuanto más se acerque el PP a la crispación, más se va a alejar de la Moncloa. Lo hemos visto estas últimas semanas, el PP del señor Feijóo tiene que elegir entre la moderación y la escucha y el pim pam pum", ha explicado también.

La presidenta de la Comunidad de Madrid interpretó una petición en euskera de Pradales, dirigida a recordar que "Euskadi es vasca", como una amenaza similar a las del entorno de ETA ("pim pam pum"). El lehendakari respondió acusando a Ayuso de manipulación.

En todo caso, Pradales no ve que se acerque la oportunidad para Feijóo y ha explicado también que "cada vez que estoy en Madrid se me anuncian las elecciones generales a la vuelta de la esquina y llevamos así doce meses. Hoy no veo incentivos para que haya un adelanto electoral. No veo opciones en el corto plazo".

El principal mensaje que ha transmitido Pradales en el acto público celebrado este miércoles en Madrid ha sido a favor de la estabilidad en Euskadi, donde su partido dirige varias instituciones junto al PSE, empezando por el ejecutivo que él preside, y en "el Estado español" e, incluso, en la Unión Europea, sobre la que ha defendido el final del veto y la unanimidad en la toma de decisiones.

En esa línea, se ha mostrado satisfecho por la evolución de los acuerdos para el cumplimiento del Estatuto vasco, además de respecto a otros, como las inversiones del Estado para el incremento en un 40% de la potencia eléctrica instalada en Euskadi, aunque se ha quejado del Ministerio de Sanidad por su falta de capacidad de diálogo en torno a la falta de médicos.

Pradales ha ofrecido al PNV para garantizar la estabilidad, pero ha añadido que esa estabilidad "no es un fin en sí mismo, sino el punto de partida" y no será garantizada a cualquier precio.

Sus palabras deben interpretarse en el contexto de las reuniones clave para la transferencia de competencias al País Vasco que tienen lugar esta semana, como el encuentro que hoy mismo mantendrá la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

"El presidente Pedro Sánchez se comprometió a cumplir el Estatuto antes de noviembre de 2025. Hoy le presentamos al Gobierno competencias pendientes. No caben excusas, ni podemos, ni vamos aceptar competencias vacías. En enero revisaremos una evaluación del cumplimiento e iremos hacia un nuevo pacto estatutario", ha explicado.

Pradales ha defendido a la empresa CAF, cuestionada por su presencia en Israel coincidiendo con la masacre de palestinos en Gaza.

"No caigamos en el señalamiento a empresas, porque es un terreno pantanoso", ha dicho, antes de recordar que hoy se vota en el Congreso la convalidación del decreto de embargo de armas a Israel. El PNV ha anunciado que votará a favor.