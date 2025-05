Leire Díez asegura en un chat con cargos del PSOE que dará toda la información de su investigación a Ferraz

La militante del PSOE Leire Díez, a la que la dirección del partido ha expedientado tras la publicación de unos audios en los que ofrece acuerdos a cambio de información sobre mandos de la Guardia Civil, se defiende y asegura que dará a Ferraz toda la información sobre la "investigación" que lleva a cabo. "La verdad es una y saldrá", afirma.

Así lo ha indicado en un chat que comparte con militantes y cargos del PSOE de Cantabria, adelantado por El País y al que ha tenido acceso Europa Press. "Buenos días. Como podréis comprender llevo una semana complicada y es por eso que no he puesto nada por aquí", comienza el mensaje enviado este viernes al mediodía.

"Sólo quiero decir tres cosas al menos hasta que se resuelva el expediente, y por lo tanto permitidme la prudencia", dice ante sus compañeros de partido de la comunidad donde inició su carrera política (fue teniente de alcalde del municipio de Vega del Pas).

"Como ya ha empezado a salir desde ayer y seguirá saliendo información, las cloacas mediáticas son mucho más profundas de lo que parecen. Pero la verdad es solo una y saldrá. De hecho, ya está saliendo", indica a continuación.

A renglón seguido señala: "Me llamó Juanfran Serrano --mano derecha del secretario de Organización, Santos Cerdán-- para decirme lo del expediente informativo" que le abrió el PSOE por los audios en los que conversa con el empresario Alejandro Hamlyn, acusado de un fraude de 154 millones de euros, y le ofrece un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Mostrará la investigación que lleva a cabo

Los pactos serían a cambio de información comprometedora del teniente general Antono Balas, jefe del departamento de delincuencia económica de la UCO y del fiscal anticorrupción José Grinda.

El PSOE y la propia Díez han negado que trabaje a las órdenes del partido, pero han decidido iniciar un expediente informativo --sin aplicarle medidas cautelares-- para averiguar si hablaba en nombre de alguien en el PSOE, según ha indicado este mismo viernes la vicesecretaria general, María Jesús Montero.

"Me han dicho que me llamarán. He pedido que sea lo antes posible para explicar y mostrar la investigación que estoy llevando a cabo para que se disipen las dudas y se compruebe la complejidad y la importancia de la investigación", sigue el mensaje de Díez.

Conciencia tranquila

Previamente la militante socialista había explicado que las conversaciones reveladas se desarrollaron en el marco de una investigación que llevaba a cabo sobre el fraude de hidrocarburos con el objetivo de escribir un libro.

Así, señala que pondrá toda la información "a disposición para su análisis" y asegura que está "aliviada de poder compartirla". "Lo único con lo que duermo todos los días es con mi conciencia y procuro que esté tranquila. Hasta ahora lo he conseguido y voy a seguir así", continúa.

"En cuanto a comentarios como algunos de este grupo y otros, de verdad, me la traen al pairo. La verdad, repito, es una. Y prevalecerá", indica Díez, que ha ejercido varios cargos de responsabilidad en empresas públicas, Enusa y Correos entre 2018 y 2024.

Dirigentes del PSOE de Cantabria

Díez ha enviado este mensaje en un grupo en el que hay muchos militantes socialistas, incluidos varios cargos del PSOE de Cantabria, como el secretario de Organización autonómico, Agustín Molleda y la portavoz de la Ejecutiva Ainoa Quiñones.

También, otros miembros de la ejecutiva regional como Zoraida Hijosa y Daniel Fernánez, que también es secretario general del PSOE de Santander, el secretario general en Torrelavega, José Luis Urraca, la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto y el alcalde de Ramales, Cesar García.

Las fuentes consultadas señalan, no obstante, que se trata de un chat en el que los citados cargos socialistas no suelen registrar actividad habitualmente.